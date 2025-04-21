Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Nghiên cứu thị trường, ngành hàng, xu hướng suy giảm – tăng trưởng, bối cảnh cạnh tranh, xu hướng sản phẩm, xu hướng tiêu dùng,...

Theo dõi xu hướng thị trường, khảo sát ý kiến người tiêu dùng và tìm hiểu chiến dịch của đối thủ;

Phân tích thị trường để định vị thương hiệu và xác định insight của khách hàng mục tiêu.

Định vị thương hiệu, lên kế hoạch xâm nhập thị trường, Storytelling cho từng Thương hiệu/Nhãn hàng;

Xây dựng kế hoạch, triển khai thực thi, giám sát các hoạt động truyền thông thương hiệu, marketing quảng cáo đa kênh để đảm bảo tính nhất quán với định hướng phát triển thương hiệu và chiến lược sản phẩm;

Dự kiến rủi ro ảnh hưởng tới Thương hiệu để có biện pháp xử lí kịp thời.

Quản lý & xử lý khủng hoảng truyền thông

Tổ chức các buổi, đào tạo và hướng dẫn, chia sẻ với nhân viên hoặc thương hiệu thành viên về định hướng và hiển thị của Thương hiệu ra bên ngoài;

Đưa ra ý tưởng sáng tạo cho chiến dịch đủ kích thích để thúc đẩy người tiêu dùng “hành động”;

Định hướng phong cách, sáng tạo nội dung, hình ảnh, thông điệp … cho sản phẩm/nhãn hàng;

Nghiên cứu, định hướng phong cách thiết kế, xây dựng phương án sáng tạo nội dung, ấn phẩm, vật phẩm, ứng dụng thương hiệu.

Phối hợp bộ phận lập kế hoạch, triển khai các chiến dịch quảng cáo sáng tạo, thực tiễn, góp phần gia tăng niềm yêu thích thương hiệu, đáp ứng mục tiêu kinh doanh;

Thiết lập các thông số kĩ thuật đo lường chi phí, giá cả và doanh thu;

Đo lường sức khỏe thương hiệu

Theo dõi và báo cáo hiệu quả của chiến dịch dựa trên ROI và KPI.

Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học trở lên;

Ngành nghề ưu tiên: Truyền thông, Marketing;

Kiến thức: Thương hiệu, Marketing, Truyền thông;

Kinh nghiệm: Có 02 năm kinh nghiệm làm Brand Marketing hay Leader Marketing tại các công ty lớn. Ưu tiên ứng viên mạnh về mạnh về lĩnh vực Branding;

Tin học: Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm, ứng dụng liên quan đến chuyên môn;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12 - 16 triệu. Thu nhập 20 triệu trở lên

Được quyền chủ động triển khai các kế hoạch theo quy định của Công ty;

Được yêu cầu các cá nhân/Phòng/Bộ phận/Đơn vị cung cấp thông tin/hồ sơ/tài liệu để phục vụ hoạt động quản trị Thương hiệu để thực hiện các nhiệm vụ đã được giao;

Được tiếp cận tất cả các quy trình, quy định nghiệp vụ của các phòng ban/công ty quá trình thực hiện nhiệm vụ cho Thương hiệu;

Được tiếp cận với các cá nhân/Phòng/Bộ phận/đơn vị để khai thác, lấy thông tin để phục vụ cho quá trình truyền thông thương hiệu.

Funny time hàng tuần, liên hoan theo quý, team building,…

Chế độ đãi ngộ tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH

