Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 15 - 25 Triệu

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thu thập, làm rõ và phân tích yêu cầu từ các bên liên quan (stakeholders, product owner...).

Viết tài liệu đặc tả chức năng (BRD, SRS, User Stories, Use Cases...) chi tiết cho từng module.

Làm việc với các team kỹ thuật để đảm bảo hiểu đúng và đầy đủ yêu cầu.

Vẽ các sơ đồ nghiệp vụ: flowchart, wireframe, data flow, API mapping, sequence diagram...

Tham gia kiểm tra UAT, đánh giá kết quả phát triển và hỗ trợ điều chỉnh nếu cần.

Theo dõi tiến độ triển khai, hỗ trợ QA xác định case test.

Đóng vai trò cầu nối giữa team kỹ thuật (web, app, backend) và đội vận hành/khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí BA trong các dự án phần mềm/web/app.

Thành thạo viết tài liệu phân tích nghiệp vụ, đặc tả chức năng.

Có khả năng trình bày yêu cầu rõ ràng cho các nền tảng khác nhau (backend, frontend, mobile).

Hiểu biết cơ bản về RESTful API, JSON, HTTP, có thể mô tả dữ liệu & thông điệp trao đổi giữa client-server.

Biết sử dụng các công cụ: Jira, Confluence, Figma, Draw.io/Lucidchart, Postman...

Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy logic rõ ràng, có khả năng tổng hợp và phân tích vấn đề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo trình độ và kinh nghiệm.

Cơ hội được đào tạo & phát triển sự nghiệp.

Thu nhập & chế độ đãi ngộ cực kỳ cạnh tranh.

Đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT,..Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định như: thưởng lễ, Tết, sinh nhật,...thưởng hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện

Được tham gia các hoạt động văn hóa thể thao của công ty.Và rất nhiều ưu đãi khác cho từng vị trí, sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING

