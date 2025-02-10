Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TECHSPARK làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Tháp: Tầng 3, PG2 - 15 & PG2 - 15A, Nguyễn Đình Chiểu, P1, TP Cao Lãnh

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát, thu thập yêu cầu và thống nhất phạm vi yêu cầu nghiệp vụ với Khách hàng

Phân tích và định nghĩa yêu cầu nghiệp vụ chi tiết, yêu cầu người dùng, yêu cầu chức năng các sản phẩm, dịch vụ với Khách hàng hoặc đối tác hoặc các bộ phận yêu cầu

Đóng góp và cải tiến cho công việc phân tích nghiệp vụ và các mẫu tài liệu phân tích nghiệp vụ

Thống nhất nghiệp vụ với Khách hàng bằng các tài liệu phân tích nghiệp vụ

Đánh giá chất lượng tài liệu phân tích nghiệp vụ

Phối hợp chặt chẽ với các developer và tester để làm rõ yêu cầu.

Rà soát và đánh giá sản phẩm trước khi giao hàng cho Khách hàng

Đầu mối hỗ trợ nghiệp vụ với các bộ phận hoặc đối tác trong dự án được giao

Nghiên cứu và cập nhật các công cụ áp dụng trong công việc phân tích nghiệp vụ và kiến thức mới hỗ trợ cho công việc.

Chủ động và tích cực với công việc chung của bộ phận, công ty.

Tham gia các công việc khác trong phạm vi yêu cầu công việc được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích nghiệp vụ và trình bày các vấn đề.

Có kỹ năng làm việc nhóm hoặc độc lập, giao tiếp với cấp trên, thành viên liên quan đến công việc test và khách hàng.

Có kỹ năng quan sát, quản lý thời gian và khả năng thích nghi.

Nhanh nhẹn, có tinh thần học hỏi cao

Có 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.

Tốt nghiệp Đại học ngành CNTT, Toán tin, Điện tử viễn thông, Thương mại điện tử.

Có khả năng nghiên cứu, đọc viết các tài liệu bằng tiếng Anh.

Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng tư vấn và thuyết phục khách hàng.

Khả năng giao tiếp hiệu quả, làm cầu nối giữa đối tác triển khai, nhà cung cấp giải pháp, các nhóm nội bộ và các bộ phận khác để thu thập và trao đổi các yêu cầu nghiệp vụ/chức năng.

Có kỹ năng và kinh nghiệm test là một lợi thế.

Khả năng suy luận, tư duy logic tốt về phân tích hệ thống, quy trình nghiệp vụ và đặc tả yêu cầu.

Am hiểu các mô hình quy trình: BPMN, UML, Flowchart,...

Hiểu rõ về mô hình Agile (SCRUM)

Có kinh nghiệm làm việc với các giải pháp thanh toán trực tuyến, kiến thức về UI/UX là một lợi thế lớn.

Ưu tiên có kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ ứng dụng mobile, web.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TECHSPARK Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc T2 - T6 (từ 8h30 – 18h, nghỉ trưa 1,5 tiếng). Thứ 7 làm việc các buổi sáng cách tuần tại nhà.

Mở rộng chế độ làm việc onsite ở các đối tác nước ngoài.

Tài trợ các hoạt động thể dục thể thao, trợ cấp gửi xe, liên hoan, trà bánh, trái cây hàng tuần,...

Lương Tháng 13, Thưởng hiệu quả kinh doanh cuối năm.

BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho nhân viên theo quy định của pháp luật

Xét tăng lương 06 tháng – 1 năm/lần

Phụ cấp ăn trưa sau 6 tháng làm việc tại công ty.

Tổ chức dã ngoại Teambuilding, du lịch công ty hàng năm.

Thưởng lễ, tết, sinh nhật,...

Nghỉ phép 12 ngày/năm, làm việc đủ 3 năm tăng 01 ngày phép.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TECHSPARK

