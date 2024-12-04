Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Yopaz làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu

Công ty TNHH Yopaz
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Công ty TNHH Yopaz

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty TNHH Yopaz

Mức lương
Đến 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3 tòa Viet Tower, số 1 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Đến 50 Triệu

Làm việc trực tiếp với khách hàng để thu thập và làm rõ các yêu cầu từ khách hàng
Xây dựng và quản lý tài liệu theo yêu cầu
Phân tích các rủi ro liên quan đến các sản phẩm phần mềm, cơ sở dữ liệu và đề xuất các giải pháp khắc phục (nếu có)
Tương tác chặt chẽ với các bên liên quan và khách hàng khác để đảm bảo phối hợp và thực hiện đúng đắn các dự án phát triển sản phẩm phần mềm
Hỗ trợ quản lý dự án trong việc lên kế hoạch và triển khai dự án
Thực hiện kiểm duyệt chất lượng sản phẩm đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu nghiệp vụ
Soạn thảo tài liệu hướng dẫn sử dụng, tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ cho người dùng sử dụng sản phẩm và hỗ trợ xử lý sự cố khi có vấn đề xảy ra
Nghiên cứu, phân tích, so sánh và đề xuất giải pháp công nghệ phù hợp để áp dụng, triển khai các dự án phần mềm đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai.

Với Mức Lương Đến 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan
Từ 2 năm kinh nghiệm BA cho các công ty Nhật.
Tiếng Nhật giao tiếp thành thạo (tương đương N2 trở lên)
Có kinh nghiệm làm việc với các dự án về quản lý Khách sạn là một điểm cộng
Sử dụng tốt các công cụ hỗ trợ phân tích thiết kế
Có kiến thức tốt về CNTT và hiểu được thiết kế kỹ thuật
Có kỹ năng về UI/UX Designer là 1 lợi thế
Có kinh nghiệm làm việc theo Agile Scrum là 1 lợi thế
Có khả năng truyền đạt ý tưởng cho đội nhóm phát triển.

Tại Công ty TNHH Yopaz Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thưởng và các phúc lợi khác
Review lương 1-2 lần/năm nhằm đảm bảo sự nỗ lực của các bạn luôn là xứng đáng
13 tháng lương/năm, thưởng theo từng dự án, thưởng lễ tết để ghi nhận sự đóng góp của các bạn tại công ty
Chế độ nghỉ ngơi đặc biệt cho chị em phụ nữ
Chế độ ốm đau, hiếu hỉ, thai sản: Công ty luôn cố gắng quan tâm đến đời sống của các bạn thông qua các chế độ này
2. Cơ hội phát triển
Với nhiều dự án lớn, đa dạng ngành nghề, sử dụng nhiều công nghệ. Đó là lợi thế và cũng là cơ hội để bạn học hỏi, nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm trong lĩnh vực IT
Công ty tài trợ chi phí thi các chứng chỉ chuyên môn và có chính sách thưởng hấp dẫn khi đạt được các chứng chỉ chuyên môn
Lấy việc đào tạo làm nòng cốt của sự phát triển, Yopaz có các chương trình đào tạo hàng tuần như: đào tạo tiếng Nhật, đào tạo chuyên môn...
3. Môi trường làm việc
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (linh hoạt giờ check-in từ 8:00 - 9:00)
Du lịch, teambuilding cố định 1-2 lần/năm
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị hiện đại phục vụ công việc (PC, Laptop, Mac mini, Macbook)
Happy hour hàng tuần, nơi các Yopazer có thể thư giãn sau một tuần làm việc đầy mệt mỏi. Bạn có thể đắm chìm trong những gameshow kỳ thú, du dương theo các bản nhạc hay thả mình vào Yopaz radio nhẹ nhàng
Yopaz - nơi ươm mầm tài năng trẻ với hàng loạt CLB: Âm nhạc, bóng đá, gaming...
Ở Yopaz, bạn được thưởng thức trà, cafe, bánh kẹo miễn phí
Hơn thế nữa, Công ty luôn nỗ lực để nâng cao chỉ số hạnh phúc của các Yopazer thông qua việc xây dựng văn hóa lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ. Yopaz hy vọng sẽ là người bạn đồng hành với mỗi cá nhân trên con đường tìm kiếm và theo đuổi sứ mệnh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Yopaz

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Yopaz

Công ty TNHH Yopaz

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa A Gold Season, số 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

