Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH AgileTech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH AgileTech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Công ty TNHH AgileTech Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH AgileTech Việt Nam

Kinh doanh phần mềm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại Công ty TNHH AgileTech Việt Nam

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3

- số 82 ngõ 116 Nhân Hòa, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Phát triển cơ sở dữ liệu về khách hàng tiềm năng và xác định cơ hội bán hàng thông qua các trang mạng xã hội.
Theo dõi/chăm sóc khách hàng trong quá trình bán hàng và dự án.
Phụ trách các hoạt động marketing liên quan.
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên, năm cuối hoặc sắp tốt nghiệp tại các trường đại học trên địa bàn Hà Nội.
Từ 6.0 Ielts trở lên hoặc trình độ tương đương, tiếng anh tốt.
Có trách nhiệm và chu đáo.
Có thể làm việc ít nhất 03 tháng

Tại Công ty TNHH AgileTech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển
· Được trực tiếp training bởi leader nhiều kinh nghiệm
· Cơ hội phát triển trong ngành phần mềm tiềm năng
· Trực tiếp tham gia, làm việc cùng đối tác các dự án lớn trong và ngoài nước
· Học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn qua các buổi training nội bộ hàng tuần
· Trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập hiệu quả với nhiều cơ hội và chế độ đãi ngộ hấp dẫn
Chế độ đãi ngộ
· Mức lương 2- 4tr/tháng ( thỏa thuận trong phỏng vấn)
· Thư giãn cùng các CLB giải trí như bóng bàn, bóng đá, bi-a,...
· Du lịch nghỉ mát, teambuilding hàng năm
· Free vé xe, happy hours, sinh nhật tháng, party,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AgileTech Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH AgileTech Việt Nam

Công ty TNHH AgileTech Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, toà nhà Tuấn Hạnh, Số 82 Ngõ 116 Nhân Hoà, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-business-development-thu-nhap-2-4-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job253069
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ADS AGENCY Việt Nam
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH ADS AGENCY Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
Công ty TNHH ADS AGENCY Việt Nam
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 28 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Hạn nộp: 25/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH 1C Việt Nam
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH 1C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH 1C Việt Nam
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOLASHI
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH SOLASHI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SOLASHI
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH 1C Việt Nam
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH 1C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH 1C Việt Nam
Hạn nộp: 18/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Isofh
Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần công nghệ Isofh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Isofh
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXCOM GROUP
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXCOM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXCOM GROUP
Hạn nộp: 01/03/2026
Hà Nội Còn 165 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ADS AGENCY Việt Nam
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH ADS AGENCY Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
Công ty TNHH ADS AGENCY Việt Nam
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 28 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Hạn nộp: 25/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH 1C Việt Nam
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH 1C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH 1C Việt Nam
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOLASHI
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH SOLASHI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SOLASHI
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH 1C Việt Nam
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH 1C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH 1C Việt Nam
Hạn nộp: 18/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty Cổ phần Nhanh.vn - Phần mềm Quản lý bán hàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Nhanh.vn - Phần mềm Quản lý bán hàng
6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
7.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty Cổ phần Giải pháp First Trust làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp First Trust
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG BIỂN XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG BIỂN XANH
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH Infoplus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Infoplus
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH 1C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH 1C Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN TRI THỨC VIỆT NĂNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN TRI THỨC VIỆT NĂNG
Trên 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH 1C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH 1C Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH 1C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH 1C Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH SOLASHI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SOLASHI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH 1C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH 1C Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm