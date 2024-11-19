Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH AgileTech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại Công ty TNHH AgileTech Việt Nam
Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 3
- số 82 ngõ 116 Nhân Hòa, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
Phát triển cơ sở dữ liệu về khách hàng tiềm năng và xác định cơ hội bán hàng thông qua các trang mạng xã hội.
Theo dõi/chăm sóc khách hàng trong quá trình bán hàng và dự án.
Phụ trách các hoạt động marketing liên quan.
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên, năm cuối hoặc sắp tốt nghiệp tại các trường đại học trên địa bàn Hà Nội.
Từ 6.0 Ielts trở lên hoặc trình độ tương đương, tiếng anh tốt.
Có trách nhiệm và chu đáo.
Có thể làm việc ít nhất 03 tháng
Tại Công ty TNHH AgileTech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội phát triển
· Được trực tiếp training bởi leader nhiều kinh nghiệm
· Cơ hội phát triển trong ngành phần mềm tiềm năng
· Trực tiếp tham gia, làm việc cùng đối tác các dự án lớn trong và ngoài nước
· Học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn qua các buổi training nội bộ hàng tuần
· Trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập hiệu quả với nhiều cơ hội và chế độ đãi ngộ hấp dẫn
Chế độ đãi ngộ
· Mức lương 2- 4tr/tháng ( thỏa thuận trong phỏng vấn)
· Thư giãn cùng các CLB giải trí như bóng bàn, bóng đá, bi-a,...
· Du lịch nghỉ mát, teambuilding hàng năm
· Free vé xe, happy hours, sinh nhật tháng, party,....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AgileTech Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
