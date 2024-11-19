Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH AgileTech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 - số 82 ngõ 116 Nhân Hòa, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Phát triển cơ sở dữ liệu về khách hàng tiềm năng và xác định cơ hội bán hàng thông qua các trang mạng xã hội.

Theo dõi/chăm sóc khách hàng trong quá trình bán hàng và dự án.

Phụ trách các hoạt động marketing liên quan.

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên, năm cuối hoặc sắp tốt nghiệp tại các trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Từ 6.0 Ielts trở lên hoặc trình độ tương đương, tiếng anh tốt.

Có trách nhiệm và chu đáo.

Có thể làm việc ít nhất 03 tháng

Tại Công ty TNHH AgileTech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển

· Được trực tiếp training bởi leader nhiều kinh nghiệm

· Cơ hội phát triển trong ngành phần mềm tiềm năng

· Trực tiếp tham gia, làm việc cùng đối tác các dự án lớn trong và ngoài nước

· Học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn qua các buổi training nội bộ hàng tuần

· Trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập hiệu quả với nhiều cơ hội và chế độ đãi ngộ hấp dẫn

Chế độ đãi ngộ

· Mức lương 2- 4tr/tháng ( thỏa thuận trong phỏng vấn)

· Thư giãn cùng các CLB giải trí như bóng bàn, bóng đá, bi-a,...

· Du lịch nghỉ mát, teambuilding hàng năm

· Free vé xe, happy hours, sinh nhật tháng, party,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AgileTech Việt Nam

