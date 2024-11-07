Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUÝ HẢI PHÁT làm việc tại Bình Phước thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUÝ HẢI PHÁT
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
Kỹ sư hiện trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUÝ HẢI PHÁT

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Phước: A36, đường số 2, xã Tân Thành, Tp Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, TP Đồng Xoài

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tính toán, bóc tách khối lượng từ bản vẽ, lập dự toán, lập hồ sơ thanh quyết toán công trình.
- Lập hồ sơ quản lí chất lượng: trình duyệt vật tư, hồ sơ vật liệu đầu vào, hồ sơ nghiệm thu công việc, kết quả thí nghiệm, nhật kí thi công, báo cáo, lập biện pháp thi công.
- Thực hiện bản vẽ hoàn công.
- Triển khai thi công hiện trường.
- Phối hợp lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu tư vấn, xây lắp (nếu có).
- Xác định các hạng mục, chủng loại vật liệu, chi phí đặc biệt để xây dựng giá;
- Cập nhật định mức dự toán, chịu trách nhiệm về công tác tính khối lượng, báo giá đấu thầu;
- Tư vấn về các khái toán mức đầu tư;
- Làm các công việc khác theo sự phân công của Trưởng ban và lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: từ 03 năm trở lên kinh nghiệm tại vị trí tuyển dụng. Đã làm tại các Công ty là Chủ đầu tư các dự án dân dụng công nghiệp;
Tốt nghiệp các trường chính quy chuyên ngành về kinh tế xây dựng, giao thông, kỹ thuật, xây dựng...;
Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng và phần mềm chuyên ngành như Autocad, project...;
Sử dụng tốt các phần mềm Autocad 2D: vẽ kiến trúc, kết cấu, shopdrawing..; Sử dụng được phần mềm dự toán G8, F1, ADT...;
Am hiểu các quy định liên quan đến lĩnh vực đấu thầu, đầu tư xây dựng;
Am hiểu các tiêu chuẩn chất lượng công trình;
Nắm chắc các phương pháp dự toán, thầu và quản lý chi phí
Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện;
Sử dụng được máy thủy bình, kinh vĩ;
Am hiểu về trình tự, thủ tục pháp lý dự án (từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc dự án): Pháp lý về quy hoạch, bồi thường GPMB, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thuê đất, giao đất; Thiết kế cơ sở, thiết kế thi công, đánh giá tác động môi trường, các thỏa thuận đấu nối hạ tầng (điện, nước, đường giao...), thủ tục hoàn công dự án...
Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ giám sát, QLDA, định giá...
- Có thể đi công tác xa, dài ngày (Dự án tại Bình Phước và các tỉnh lân cận).

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUÝ HẢI PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 15-20tr/tháng.
Lương 13 + Thưởng Lễ/Tết/Sinh nhật... + thưởng khác;
Thưởng Dự án: Theo quy định của Công ty và hiệu quả hoàn thành của nhân sự;
Du lịch hàng năm/Team building + Phép năm;
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp;
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUÝ HẢI PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUÝ HẢI PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 443 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

