Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 5 Triệu

Mức lương 25 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 40 Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Với Mức Lương 25 - 5 Triệu

Chăm sóc, hỗ trợ học viên qua tin nhắn.

Quản lý lớp học, học viên. Đảm bảo tỷ lệ lớp học.

Điểm danh, nhắc nhở học viên học bài.

Với Mức Lương 25 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tiếng Nhật N4 trở lên

Chăm chỉ, tính cách nhiệt tình, cởi mở, thân thiện, ham học hỏi, cầu tiến.

Có laptop cá nhân

Có khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

Kỹ năng Word, Excel căn bản

Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc tiếng Nhật hoặc CSKH là lợi thế

Ưu tiên các bạn sinh năm 1998 - 2005

Làm được tối thiểu 6 tháng trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Part-time 28.000 - 30.000đ/giờ

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty;

Tham gia du lịch 1-2 lần/năm;

Chính sách hỗ trợ đào tạo cho nhân viên phát triển chuyên môn, kĩ năng;

Được nhận ưu đãi học thử, giảm giá học phí hấp dẫn đối với các khoá học của Riki.

Rèn luyện sự khéo léo trong các tình huống giao tiếp, kỹ năng mềm xử lý tình huống

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin