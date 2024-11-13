Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM
Mức lương
25 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 40 Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Với Mức Lương 25 - 5 Triệu
Chăm sóc, hỗ trợ học viên qua tin nhắn.
Quản lý lớp học, học viên. Đảm bảo tỷ lệ lớp học.
Điểm danh, nhắc nhở học viên học bài.
Với Mức Lương 25 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ tiếng Nhật N4 trở lên
Chăm chỉ, tính cách nhiệt tình, cởi mở, thân thiện, ham học hỏi, cầu tiến.
Có laptop cá nhân
Có khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.
Kỹ năng Word, Excel căn bản
Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc tiếng Nhật hoặc CSKH là lợi thế
Ưu tiên các bạn sinh năm 1998 - 2005
Làm được tối thiểu 6 tháng trở lên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Part-time 28.000 - 30.000đ/giờ
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty;
Tham gia du lịch 1-2 lần/năm;
Chính sách hỗ trợ đào tạo cho nhân viên phát triển chuyên môn, kĩ năng;
Được nhận ưu đãi học thử, giảm giá học phí hấp dẫn đối với các khoá học của Riki.
Rèn luyện sự khéo léo trong các tình huống giao tiếp, kỹ năng mềm xử lý tình huống
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM
