Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công ty CP Đầu tư Giáo dục và Phát triển Công nghệ Quốc tế Langmaster làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Test trình độ và nhận xét trình độ đầu vào của học sinh

Nhận lớp chủ nhiệm theo sự phân công của Giám đốc trung tâm & chăm sóc học sinh trong suốt quá trình học tập, giúp đỡ học sinh giải quyết các vấn đề khó khăn trong quá trình theo học (theo dõi điểm danh, thông báo kết quả học tập, hướng dẫn học sinh làm BTVN, ôn luyện bổ trợ kiến thức...)

Phối hợp với bộ phận Giáo viên, bộ phận Tuyển sinh để chăm sóc Học sinh đạt trình độ cam kết theo đúng lộ trình tư vấn

Tiếp nhận và xử lý các thủ tục hành chính: bảo lưu, chuyển phí

Chịu trách nhiệm chăm sóc và tái ký những học sinh mình phụ trách.

Ưu tiên ƯV có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng và lĩnh vực giáo dục

Tham gia quá trình huấn luyện tối thiểu để đảm bảo chất lượng.

Yêu thích trẻ em và công việc chia sẻ, hỗ trợ và phát triển con người.

Khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Không bị lỗi ngọng trong việc phát âm.

Có tính kỷ luật cao, nghiêm túc trong công việc. Có khả năng xử lý nhanh các tình huống phát sinh trong quá trình làm việc. 8 Thái độ, tố chất

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.

Cẩn thận, chu đáo, tỷ mỉ

Có yêu cầu tiếng anh tương đương ielts 6.5 trở lên

Lương cứng: 7.000.000 – 11.000.000 VNĐ/tháng + lương trách nhiệm (10k/học sinh phụ trách) + thưởng tái ký Phụ cấp Phụ cấp tiền ăn & gửi xe theo chế độ công ty

Đóng BHXH, BHYT. - Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, Tết âm lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).

Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

Giảm giá nội bộ 70% đối với các khóa học tiếng Anh tại Langmaster & miễn phí 100% đối với các khóa học tại Trường doanh nhân HBR (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).

Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.

Gói coaching phát triển năng lực (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ)

