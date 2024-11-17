Tuyển Trực page CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TP Giao Lưu, Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Nhắn tin, hỏi thăm khách hàng về tình hình sử dụng sản phẩm của Công ty.

Tư vấn sản phẩm, giải đáp các thắc mắc của khách hàng, chốt thêm đơn hàng cho khách có nhu cầu.

Các sản phẩm công ty đang kinh doanh về Mỹ phẩm và Thực phẩm chức năng.

Khách hàng sinh sống tại khu vực Châu Á, sử dụng ngôn ngữ Hàn/Nhật/Trung/Thái/..... để chat.

Được dùng Google dịch hoặc kịch bản có sẵn của công ty để nhắn tin với khách.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã học xong hoặc không còn vướng việc học, công việc bên ngoài.

Có thể ở nhà tự chăm khách thêm buổi tối (do buổi tối khách tương tác nhiều trên page)

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có Laptop cá nhân,

Chăm chỉ, kiên trì, nhanh nhẹn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Đi làm toàn thời gian: 8h20-16h30, nghỉ trưa 11h50-13h30. Số ngày nghỉ = số ngày chủ nhật trong tháng (được tự chọn ngày nghỉ)

Thu nhập 8M - 15M (Lương cơ bản theo KPI + % Doanh số + Thưởng ngày, tuần, tháng, sao, contest...)

Thử việc hưởng 100% lương.

Chỗ gửi xe free.

Được đào tạo nâng cao năng lực & tư duy

Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định.

Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, được tổ chức sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin