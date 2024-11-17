Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KIDDO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 247 Huy Cận, Khu dân cư Gia Hoà, P. Phước Long B, TPThủ Đức, TPHCM, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Chăm Sóc Khách hàng/ Học viên (Quản lý Lớp học/ Customer Service /Student Care):

Trực tiếp quản lý các bạn học viên về hành trình học tập tại trung tâm (trung bình mỗi vị trí sẽ quản lý 50 - 80 học viên);

Trực tiếp theo dõi và báo cáo kết quả của học viên với khách hàng (phụ huynh);

Thường xuyên trao đổi, tư vấn giải đáp các vấn đề của khách hàng;

Ghi nhận phản ánh của khách hàng thông qua các cuộc gặp mặt, tin nhắn và cuộc gọi để nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty;

Báo cáo tổng hợp về tình hình khách hàng cho Ban Quản lý;

Upsale lên các khóa học cao hơn (đối với các học viên mình quản lý hoặc tìm kiếm các học viên mới).

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương hoặc trong lĩnh vực giáo dục;

Là sinh viên hoặc cử nhân Đại học;

Tiếng Anh giao tiếp trung bình khá (Sử dụng tiếng Anh trong lớp học);

Yêu trẻ và sẵn sàng chịu áp lực. Có kinh nghiệm làm việc với trẻ nhỏ là một lợi thế;

Nhanh nhẹn, hoạt bát, thân thiện, ngoại hình tốt. Giọng nói rõ ràng, dễ nghe;

Giờ làm việc: sáng từ 8h - 12h, chiều từ 16h - 20h, thứ 2 đến thứ 7.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KIDDO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + lương trách nhiệm học viên: 8.000.000 - 15.000.000 + % Hoa hồng (Khóa học);

Thưởng doanh số, thưởng tháng thứ 13 theo quy định, review lương 1 lần/năm;

Được đào tạo chi tiết về chăm sóc khách hàng, tư duy dịch vụ, tư duy giáo dục, tư duy vận hành;

Được chịu trách nhiệm và thử sức với công việc quản lý;

Bonding theo quý (nhân sự thích ăn gì công ty chiều theo ý đấy).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KIDDO VIỆT NAM

