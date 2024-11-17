Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KIDDO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KIDDO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Chăm sóc khách hàng

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 247 Huy Cận, Khu dân cư Gia Hoà, P. Phước Long B, TPThủ Đức, TPHCM, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Chăm Sóc Khách hàng/ Học viên (Quản lý Lớp học/ Customer Service /Student Care):
Trực tiếp quản lý các bạn học viên về hành trình học tập tại trung tâm (trung bình mỗi vị trí sẽ quản lý 50 - 80 học viên);
Trực tiếp theo dõi và báo cáo kết quả của học viên với khách hàng (phụ huynh);
Thường xuyên trao đổi, tư vấn giải đáp các vấn đề của khách hàng;
Ghi nhận phản ánh của khách hàng thông qua các cuộc gặp mặt, tin nhắn và cuộc gọi để nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty;
Báo cáo tổng hợp về tình hình khách hàng cho Ban Quản lý;
Upsale lên các khóa học cao hơn (đối với các học viên mình quản lý hoặc tìm kiếm các học viên mới).
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương hoặc trong lĩnh vực giáo dục;
Là sinh viên hoặc cử nhân Đại học;
Tiếng Anh giao tiếp trung bình khá (Sử dụng tiếng Anh trong lớp học);
Yêu trẻ và sẵn sàng chịu áp lực. Có kinh nghiệm làm việc với trẻ nhỏ là một lợi thế;
Nhanh nhẹn, hoạt bát, thân thiện, ngoại hình tốt. Giọng nói rõ ràng, dễ nghe;
Giờ làm việc: sáng từ 8h - 12h, chiều từ 16h - 20h, thứ 2 đến thứ 7.
Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KIDDO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + lương trách nhiệm học viên: 8.000.000 - 15.000.000 + % Hoa hồng (Khóa học);
Thưởng doanh số, thưởng tháng thứ 13 theo quy định, review lương 1 lần/năm;
Được đào tạo chi tiết về chăm sóc khách hàng, tư duy dịch vụ, tư duy giáo dục, tư duy vận hành;
Được chịu trách nhiệm và thử sức với công việc quản lý;
Bonding theo quý (nhân sự thích ăn gì công ty chiều theo ý đấy).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KIDDO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 24 đường số 1, KDC Phú Hữu, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

