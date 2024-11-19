Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THẬP CỐC NÔNG LÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 2N/3, Đường số 3, Trường Đại học Nông Lâm, P. Linh Trung, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Gọi điện thoại, tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng về các sản phẩm thập cốc dinh dưỡng.

• Hỗ trợ khách hàng trong quá trình đặt hàng, xử lý đơn hàng và theo dõi vận chuyển.

• Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, xây dựng lòng tin và sự hài lòng của khách hàng.

• Tham gia đóng góp ý kiến để cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ: Trung cấp trở lên

• Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, phong thái chuyên nghiệp.

• Có kinh nghiệm telesale hoặc chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

• Kỹ năng quản lý thời gian và xử lý tình huống tốt.

• Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình và cầu tiến trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THẬP CỐC NÔNG LÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + hoa hồng hấp dẫn.

Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, đồng đội hỗ trợ lẫn nhau.

Cơ hội thăng tiến và phát triển lâu dài cùng công ty.

Được ký hợp đồng lao động, tham gia BHXH, BHYT sau thời gian thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẬP CỐC NÔNG LÂM

