Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Mức lương
30 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Lập kế hoạch, tổ chức, điều hành, quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động thi công xây dựng công trình dân dụng theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiến độ và chi phí đã được phê duyệt. Phân công nhiệm vụ, chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát công việc cho các đội thi công, các bộ phận liên quan trong quá trình thi công. Kiểm tra, giám sát chất lượng thi công, đảm bảo công trình được thi công đúng kỹ thuật, đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn lao động. Kiểm soát tiến độ thi công, đảm bảo công trình được hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra. Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, đảm bảo công trình được thi công an toàn, hiệu quả. Báo cáo tình hình thi công, các vấn đề phát sinh cho Ban lãnh đạo công ty.
Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng công nghiệp/kỹ thuật xây dựng. Tốt nghiệp đại học > 10 năm, >=7 năm kinh nghiệm làm việc liên quan Có kiến thức chuyên môn về quản lý xây dựng, quản lý công trình, kỹ thuật thi công xây dựng dân dụng. Có chứng chi hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng hạng II trở lên còn hiệu lực. Đã trực tiếp đảm nhiệm vị tri Chỉ huy trưởng công trình ít nhất 01 công trình dân dụng cấp II trở lên. Có chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động còn hiệu lực.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 59 Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

