Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Inpos làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD

Công Ty TNHH Inpos
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty TNHH Inpos

Mức lương
1,000 - 2,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 23, BT3, Khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD

CoCo – một sản phẩm của INPOS
Là startup về Fintech nằm trong hệ sinh thái các công ty về năng lượng tái tạo bao gồm đầu tư, phát triển dự án, tổng thầu EPC, dịch vụ năng lượng…
Vị trí này sẽ thực hiện các đầu việc như sau:
- Phụ trách Phát triển khách hàng cho startup mới thành lập về Fintech + điện mặt trời:
- Mô hình kinh doanh là B2C, về kỹ thuật điện mặt trời và Fintech (thông qua web và App)
• Phát triển khách hàng cho App CoCo:
Phát triển data khách hàng thông qua hợp tác với các đối tác đang có sẵn dữ liệu và khách hàng để 2 bên khai khác dữ liệu và bán chéo các sản phẩm của nhau.
Ví dụ: hợp tác với các công ty thanh toán online (có sẵn các khách hàng thanh toán tiền điện hàng tháng thông qua cổng thanh toán của họ như MoMo, VNpay…) để khi khách hàng thanh toán tiền điện thì pop up thông tin “muốn tiết kiệm tiền điện hãy sử dụng dịch vụ điện mặt trời mái nhà của CoCo”
• Tìm kiếm các đối tác:
Tìm kiếm và gặp gỡ, đề suất hợp tác với các đối tác phù hợp để phát triển khách hàng (MoMo, VNPay, F88, Home credit, FE Credit, Các tổng công ty điện lực, Ngân hàng, bảo hiểm…)
Đám phán kí kết hợp tác chiến lược
• Hợp tác nội bộ
Làm việc chặt chẽ với các bộ phận phát triển sản phẩm và bán hàng để đảm bảo App CoCo có sự kết hợp phù hợp với các đối tác

Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Inpos Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Inpos

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 23, BT3, Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

