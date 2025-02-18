Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Inpos làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD

CoCo – một sản phẩm của INPOS

Là startup về Fintech nằm trong hệ sinh thái các công ty về năng lượng tái tạo bao gồm đầu tư, phát triển dự án, tổng thầu EPC, dịch vụ năng lượng…

Vị trí này sẽ thực hiện các đầu việc như sau:

- Phụ trách Phát triển khách hàng cho startup mới thành lập về Fintech + điện mặt trời:

- Mô hình kinh doanh là B2C, về kỹ thuật điện mặt trời và Fintech (thông qua web và App)

• Phát triển khách hàng cho App CoCo:

Phát triển data khách hàng thông qua hợp tác với các đối tác đang có sẵn dữ liệu và khách hàng để 2 bên khai khác dữ liệu và bán chéo các sản phẩm của nhau.

Ví dụ: hợp tác với các công ty thanh toán online (có sẵn các khách hàng thanh toán tiền điện hàng tháng thông qua cổng thanh toán của họ như MoMo, VNpay…) để khi khách hàng thanh toán tiền điện thì pop up thông tin “muốn tiết kiệm tiền điện hãy sử dụng dịch vụ điện mặt trời mái nhà của CoCo”

• Tìm kiếm các đối tác:

Tìm kiếm và gặp gỡ, đề suất hợp tác với các đối tác phù hợp để phát triển khách hàng (MoMo, VNPay, F88, Home credit, FE Credit, Các tổng công ty điện lực, Ngân hàng, bảo hiểm…)

Đám phán kí kết hợp tác chiến lược

• Hợp tác nội bộ

Làm việc chặt chẽ với các bộ phận phát triển sản phẩm và bán hàng để đảm bảo App CoCo có sự kết hợp phù hợp với các đối tác