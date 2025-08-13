Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục Koala House làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Tính toán tiền lương, thưởng hàng tháng và vào các dịp lễ, tết cho nhân viên toàn trường.

• Kiểm tra, giám sát việc chấm công và thực hiện nội quy lao động về giờ giấc làm việc của toàn bộ nhân viên. Quản lý chế độ về nghỉ phép, nghỉ bù, tăng ca và các chế độ khác theo nội quy, quy định của Nhà trường.

• Theo dõi, cập nhật số liệu tăng giảm BHXH, BHYT, BHTN và đối chiếu với cơ quan BHXH hàng tháng. Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục cho NLĐ tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo đúng quy định.

• Thực hiện các thủ tục nhân sự bao gồm ký kết hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động, các quyết định và thủ tục điều chuyển/bổ nhiệm/ chấm dứt hợp đồng… của Nhà trường

• Triển khai quy trình tuyển dụng nhân sự khi có nhu cầu tuyển dụng của các bộ phận như: đăng tuyển, lọc hồ sơ, phỏng vấn, gửi thư cảm ơn, thư mời làm việc.

• Thực hiện báo cáo định kỳ về lao động theo yêu cầu của các Sở - Ban - Ngành;

• Thực hiện việc lưu trữ hồ sơ của nhân viên bằng file mềm và bản cứng một cách đầy đủ, chính xác và hợp lý;

• Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo yêu cầu của các cấp quản lý.