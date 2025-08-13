Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Parker Processing Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty TNHH Parker Processing Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Nội, Hanoi, Vietnam
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý hệ thống đảm bảo chất lượng và môi trường ISO9001 và 14001, IATF16949
Đối ứng đánh giá nội bộ và khách hàng
Đối ứng khiếu nại của khách hàng
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm về hệ thống ISO 9001 & 14001
Có hiểu biết về tiêu chuẩn IATF16949:2016 và 5 Core tool là một lợi thế
Có kính nghiệm quản lý nhà cung cấp, công đoạn sản xuất và khách hàng
Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc
Biết sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và đọc hiểu
Tốt nghiệp Đại học
Ưu tiên có hiểu biết về quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý môi trường, PCCC, hóa chất, quản lý năng lượng
Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi để đáp ứng yêu cầu công việc và khả năng thích ứng cao
Tại Công Ty TNHH Parker Processing Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
