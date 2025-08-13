Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Parker Processing Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hệ thống đảm bảo chất lượng và môi trường ISO9001 và 14001, IATF16949

Đối ứng đánh giá nội bộ và khách hàng

Đối ứng khiếu nại của khách hàng

Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm về hệ thống ISO 9001 & 14001

Có hiểu biết về tiêu chuẩn IATF16949:2016 và 5 Core tool là một lợi thế

Có kính nghiệm quản lý nhà cung cấp, công đoạn sản xuất và khách hàng

Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc

Biết sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và đọc hiểu

Tốt nghiệp Đại học

Ưu tiên có hiểu biết về quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý môi trường, PCCC, hóa chất, quản lý năng lượng

Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi để đáp ứng yêu cầu công việc và khả năng thích ứng cao

Tại Công Ty TNHH Parker Processing Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Parker Processing Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin