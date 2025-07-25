Tuyển Chuyên viên đào tạo SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 750 USD

SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd., có trụ sở tại C-6, Khu Công Nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội, là công ty 100% vốn Nhật Bản thành lập từ năm 2012, thuộc tập đoàn Sumitomo Electric Industries, Ltd. Chúng tôi chuyên sản xuất, kinh doanh và gia công Bảng vi mạch dẻo cùng các linh kiện điện tử liên quan.

Với mục tiêu trở thành một công ty xuất sắc tuyệt vời (Glorious Excellent Company), chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên tài năng cho vị trí Kỹ sư Smart Factory. Bạn sẽ cùng chúng tôi kiến tạo nên những dây chuyền sản xuất thông minh và hiệu quả, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đa quốc gia với nhiều đãi ngộ hấp dẫn.

Mô tả công việc

Khi gia nhập đội ngũ của chúng tôi, bạn sẽ đảm nhiệm các công việc chính sau:

• Phát triển và nâng cấp hệ thống nhà máy thông minh, chuyển đổi từ thiết bị analog/cơ học sang kỹ thuật số.

• Thiết lập và cài đặt hệ thống truyền thông để kết nối máy móc và các hệ thống khác trong nhà máy

• Xây dựng mô tả quy trình và đặc tả chức năng hệ thống

• Phát triển chức năng hệ thống/phần mềm

• Cài đặt phần cứng/phần mềm bổ sung để triển khai các chức năng