Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 03 Sunrise B khu THE MANOR CENTRAL PARK, Đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Quản lý và điều phối huấn luyện viên (HLV):
Sắp xếp, phân công lịch làm việc và điều động HLV tham gia lớp học và các sự kiện.
Giám sát và đánh giá chất lượng giảng dạy, tác phong làm việc của HLV tại các điểm huấn luyện.
Phối hợp cùng HLV trưởng tổ chức tuyển dụng và đào tạo HLV mới.
Đào tạo nhân viên về kỹ năng tư vấn bán hàng, dịch vụ khách hàng và quy trình làm việc.
Đảm bảo nhân sự thực hiện đúng quy trình, hiệu quả công việc và đúng tiến độ.
Giám sát trực tiếp tại các điểm huấn luyện vào cuối tuần để đánh giá chất lượng vận hành.
Tổng hợp báo cáo đánh giá đào tạo định kỳ.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc trung tâm.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, giáo dục hoặc vận hành trung tâm.
Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc, giám sát tốt.
Yêu thích trẻ em, đam mê thể thao là lợi thế lớn.
Năng động, có tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 - 15 triệu VNĐ, xét tăng theo năng lực & kết quả công việc.
Môi trường làm việc năng động, tích cực và nhiều hoạt động thể thao.
Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng mềm, quản trị nhân sự, tư duy vận hành.
Đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định pháp luật.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp, lên các vị trí quản lý trong hệ thống.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 CT1AB, Khu đô thị VOV Mễ Trì, đường Lương Thế Vinh, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

