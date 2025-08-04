Tuyển Chuyên viên đào tạo Chi Nhánh Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Tập Đoàn Bảo Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến quan hệ lao động đảm bảo tuân thủ theo quy định của Tập đoàn và của pháp luật: Quản lý hồ sơ cán bộ của Trung tâm (tiếp nhận hồ sơ của cán bộ mới; cập nhật và lưu giữ hồ sơ cán bộ của Trung tâm từ cấp Lãnh đạo phòng trở xuống); Thực hiện các thủ tục/ quy trình liên quan đến ký kết hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động chính thức, gia hạn hợp đồng với cán bộ Trung tâm (trừ cấp Lãnh đạo Trung tâm); Giải quyết thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động cho Người lao động tại Trung tâm theo quy định của Tập đoàn.

- Xây dựng và quản lý kế hoạch đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, hàng năm của Trung tâm nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn: Tổng hợp yêu cầu các phòng thuộc Trung tâm về nhu cầu đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm; Đề xuất các khóa đào tạo tập trung; Thực hiện các thủ tục thuê đơn vị đào tạo giảng dạy tập trung cho cán bộ Trung tâm; Trình ký hợp đồng đạo tạo với cán bộ được cử tham gia khóa đào tạo theo quy định của Tập đoàn; Phối hợp với đơn vị đào tạo tổ chức các lớp đào tạo tập trung, theo dõi và hỗ trợ quản lý lớp học; Thực hiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán quyết toán hợp đồng đào tạo; Theo dõi và cập nhật các khóa học đã được duyệt trong Kế hoạch.

- Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng và tổ chức tuyển dụng hàng năm: Lập mẫu biểu đăng ký tuyển dụng hàng năm gửi các phòng thuộc Trung tâm; Tổng hợp các vị trí tuyển dụng, các thông tin liên quan đến đề xuất, yêu cầu của vị trí tuyển dụng trình Lãnh đạo các cấp xem xét, phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng; Thực hiện các thủ tục thuê đăng thông báo tuyển dụng, nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng; Tiếp nhận và sơ tuyển hồ sơ ứng viên; Tổ chức các vòng thi tuyển dụng; Trình phê duyệt kết quả tuyển dụng; Thực hiện các báo cáo đào tạo, báo cáo tuyển dụng… theo yêu cầu của Tập đoàn.