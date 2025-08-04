Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 444 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Giảng dạy lý thuyết về dịch vụ, sản phẩm; hội nhập; giao tiếp, nội quy, quy định

- Cải tiến hoặc phát triển giáo trình đào tạo: Có thể soạn tài liệu đào tạo, xây dựng quy trình, chỉnh sửa update tài liệu

- Nghiên cứu, đánh giá sản phẩm & xây dựng các loại báo cáo

- Đảm bảo hình ảnh thương hiệu: thực hiện công tác kiểm tra và làm báo cáo theo kế hoạch của phòng

- Quản lý sản phẩm & lưu giữ tài liệu tốt

- Chủ động trong công việc. Phối hợp công việc với đồng nghiệp & các bộ phận

- Các nhiệm vụ khác: thực hiện các công việc do cấp trên giao

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Ưu tiên tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm, có kiến thức về lĩnh vực Thẩm mỹ, Spa, Dược, Mỹ phẩm

- Kỹ năng:

+ Kỹ năng giảng dạy & thuyết trình tốt.

+ Có kinh nghiệm & hiểu biết về mỹ phẩm

+ Có kiến thức hoặc hiểu biết về chăm sóc da & thẩm mỹ

+ Biết soạn tài liệu đào tạo, xây dựng quy trình & chỉnh sửa update tài liệu

+ Nghiên cứu, đánh giá sản phẩm & xây dựng các loại báo cáo

+ Quản lý sản phẩm & lưu giữ tài liệu tốt

+ Biết phối hợp với đồng nghiệp & các bộ phận trong công việc

+ Nắm bắt công việc nhanh & chủ động (Biết nắm bắt nhu cầu, đánh giá học viên & lên kế hoạch đào tạo cho phù hợp)

Tại Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT và BHTN theo quy định.

Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ lớn, quà sinh nhật...

CBNV có thẻ BHYT được hưởng các chế độ ưu tiên khi khám chữa bệnh, sử dụng các dịch vụ y tế của BV

Tham gia tổ chức công đoàn, được quan tâm thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin