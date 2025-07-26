Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 205 nguyễn xí, Đường Nguyễn Xí, phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

• Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo cho nhân viên trong lĩnh vực FnB.

• Tổ chức các buổi đào tạo và hội thảo để nâng cao kỹ năng phục vụ và sản phẩm.

• Đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo và đưa ra cải tiến cần thiết.

• Phối hợp phối hợp với các bộ phận khác để xác định nhu cầu đào tạo.

• Chuẩn bị tài liệu đào tạo và các công cụ hỗ trợ cho nhân viên.

• Đảm bảo nhân viên hiểu rõ về các tiêu chuẩn và quy trình làm việc của công ty.

• Tham gia vào các hội thảo, sự kiện và khóa học chuyên môn để nâng cao kiến thức ngành.

• Thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp của nhân viên thông qua sự hướng dẫn và hỗ trợ.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, đặc biệt là trong ngành F&B.

• Kỹ năng thuyết trình và giao tiếp xuất sắc.

• Có khả năng làm việc nhóm và xây dựng mối quan hệ tốt với nhân viên.

• Tính tự tin và hoạt ngôn trong giao tiếp.

• Khả năng lập kế hoạch và tổ chức chương trình đào tạo hiệu quả.

• Kiến thức vững về các xu hướng và tiêu chuẩn trong ngành ẩm thực.

• Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ đào tạo giảng dạy hoặc các khóa học chuyên môn liên quan.

Tại Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng

