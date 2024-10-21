Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty CP Trung Nguyên Franchising làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chuyên viên đào tạo Công ty CP Trung Nguyên Franchising làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty CP Trung Nguyên Franchising
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Công ty CP Trung Nguyên Franchising

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty CP Trung Nguyên Franchising

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 82

- 84 Bùi Thị Xuân, P. Bến Thành, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo

MÔ TẢ CHUNG:
Đào tạo về kiến thức vận hành cửa hàng, kiểm soát đánh giá chất lượng dịch vụ hệ thống cửa hàng, Setup cửa hàng của Công ty và Đối tác.
MÔ TẢ CHI TIẾT:
Tham gia đóng góp ý kiến trong việc lưu trữ, dịch, chỉnh sửa tài liệu đào tạo. Tham gia đóng góp ý kiến trong việc thiết kế các chương trình đào tạo. Tham gia đóng góp xây dựng và thiết kế chương trình đào tạo thông qua kênh E-Learning. Tham gia đóng góp xây dựng hướng dẫn sử dụng và Quy trình đào tạo E-Learning Lên lịch các khóa đào tạo và đào tạo cho đội ngũ chuỗi quán. Lên lịch QC và QC các cửa hàng trong chuỗi quán. Lên lịch Setup và Setup, kiểm soát nhận diện các cửa hàng trong chuỗi quán. Báo cáo công việc, báo cáo định kỳ và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên trực tiếp.
Tham gia đóng góp ý kiến trong việc lưu trữ, dịch, chỉnh sửa tài liệu đào tạo.
Tham gia đóng góp ý kiến trong việc thiết kế các chương trình đào tạo.
Tham gia đóng góp xây dựng và thiết kế chương trình đào tạo thông qua kênh E-Learning.
Tham gia đóng góp xây dựng hướng dẫn sử dụng và Quy trình đào tạo E-Learning
Lên lịch các khóa đào tạo và đào tạo cho đội ngũ chuỗi quán.
Lên lịch QC và QC các cửa hàng trong chuỗi quán.
Lên lịch Setup và Setup, kiểm soát nhận diện các cửa hàng trong chuỗi quán.
Báo cáo công việc, báo cáo định kỳ và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Trung cấp trở lên Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong ngành F&B trong đó có 1 -2 năm kinh nghiệm ở vị trí đào tạo, setup chuỗi. Ưu tiên các ứng viên Quản lý/Giám sát Cửa hàng kinh nghiệm setup cửa hàng mới làm trong ngành F&B, chuỗi cà phê, chấp nhận đi công tác tỉnh Kiến thức về chăm sóc khách hàng. Kiến thức về ngành F&B, ưu tiên sản phẩm cà phê Kỹ năng tương tác với các Phòng ban và Đối tác. Kỹ năng soạn tài liệu theo yêu cầu công việc. (Word, Excel, PP) Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, và giải quyết vấn đề. Khả năng thuyết phục người khác. Kỹ năng tư duy phân tích, tổng hợp, phản biện. Kỹ năng bán hàng chủ động. Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo
Tốt nghiệp Cao đẳng/Trung cấp trở lên
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong ngành F&B trong đó có 1 -2 năm kinh nghiệm ở vị trí đào tạo, setup chuỗi. Ưu tiên các ứng viên Quản lý/Giám sát Cửa hàng kinh nghiệm setup cửa hàng mới làm trong ngành F&B, chuỗi cà phê, chấp nhận đi công tác tỉnh
Kiến thức về chăm sóc khách hàng.
Kiến thức về ngành F&B, ưu tiên sản phẩm cà phê
Kỹ năng tương tác với các Phòng ban và Đối tác.
Kỹ năng soạn tài liệu theo yêu cầu công việc. (Word, Excel, PP)
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, và giải quyết vấn đề.
Khả năng thuyết phục người khác.
Kỹ năng tư duy phân tích, tổng hợp, phản biện.
Kỹ năng bán hàng chủ động.
Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo

Quyền Lợi

Làm việc tại Tập đoàn số 1 về Cà phê ở Việt Nam. Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, chuyên nghiệp. Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao trong Tập Đoàn. Đóng BHXH đầy đủ, quà lễ Tết, sinh nhật...
Làm việc tại Tập đoàn số 1 về Cà phê ở Việt Nam.
Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, chuyên nghiệp.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao trong Tập Đoàn.
Đóng BHXH đầy đủ, quà lễ Tết, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Trung Nguyên Franchising

Công ty CP Trung Nguyên Franchising

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 82-84 Bùi Thị Xuân, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

