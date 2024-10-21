Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC AN KHANG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC AN KHANG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC AN KHANG VIỆT NAM

Mức lương
17 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 402 Phạm Thái Bường, Khu Phố Mỹ Khánh, Phường Tân Phong, Q7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

- Xây dựng kiến thức chuyên sâu về da, Mỹ phẩm, Liệu trình
- Biên soạn, xây dựng các giáo trình đào tạo chuyên môn
- Tư vấn chuyên môn cho các Spa và liệu trình chăm sóc da chuyên nghiệp
- Những công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm
-Tiếng tiếng Trung
- Kỹ năng giao tiếp và quản lý thời gian tốt
- Kỹ năng soạn thảo tài liệu traning
- Ngoại hình dễ nhìn

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC AN KHANG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH, BHYT
- Tăng lương cơ bản hàng năm
- Thưởng cuối năm, lễ, sinh nhật...
- Du lịch, teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC AN KHANG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC AN KHANG VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu thương mại dịch vụ (tầng 1), số L0.04, Lô L Chung cư lô, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

