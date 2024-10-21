Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC AN KHANG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu

- Xây dựng kiến thức chuyên sâu về da, Mỹ phẩm, Liệu trình

- Biên soạn, xây dựng các giáo trình đào tạo chuyên môn

- Tư vấn chuyên môn cho các Spa và liệu trình chăm sóc da chuyên nghiệp

- Những công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên