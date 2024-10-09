Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 677/2A Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Xây dựng và phát triển chương trình bán hàng cho Nhân viên bán hàng tại các cửa hàng, các kênh bán hàng khác (Telesales, Chatsales) Tham gia thiết kế, xây dựng bài giảng, các công cụ, giáo cụ cho các khóa đào tạo do phòng Đào Tạo tổ chức Phụ trách đào tạo các khóa trong chương trình đào tạo bán hàng (Các bài học về kỹ năng bán hàng, tư vấn sản phẩm, giao tiếp khách hàng, hệ thống bán hàng .v.v.) Số hóa tài liệu đào tạo, xây dựng nội dung bài giảng video, khai thác hệ thống E-Learning Phối hợp phòng Marketing thực hiện các chương trình đào tạo bán hàng theo hình thức hiện đại, như Livestream, Tiktok

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Nhân sự hoặc có liên quan Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm đào tạo về kiến thức sản phẩm Apple, kỹ thuật điện tử - CNTT, bán lẻ, bán hàng trực tuyến Thành thạo Powerpoint, Excel, Word Ngoại hình dễ nhìn, cân đối Kỹ năng giảng dạy và thuyết trình hiệu quả Kỹ năng xây dựng, biên soạn nội dung và tài liệu đào tạo Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp và đánh giá Trung thực, thân thiện và có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Tháng 13 & Đánh giá hiệu quả công việc hàng năm. Công ty đóng đầy đủ bảo hiểm BHYT, BHXH và BHTN sau khi thử việc (2 tháng) thành công. Đặc biệt Công ty đóng 100% Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên. Teambuilding & Khám sức khỏe hàng năm, daily food đa dạng hàng ngày (trái cây, bánh ngọt, sữa chua, kem,..). Môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ, team luôn hỗ trợ và đồng hành. Cơ hội thăng tiến, phát triển cùng Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

