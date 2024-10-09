Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
- Hồ Chí Minh: 677/2A Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Xây dựng và phát triển chương trình bán hàng cho Nhân viên bán hàng tại các cửa hàng, các kênh bán hàng khác (Telesales, Chatsales)
Tham gia thiết kế, xây dựng bài giảng, các công cụ, giáo cụ cho các khóa đào tạo do phòng Đào Tạo tổ chức
Phụ trách đào tạo các khóa trong chương trình đào tạo bán hàng (Các bài học về kỹ năng bán hàng, tư vấn sản phẩm, giao tiếp khách hàng, hệ thống bán hàng .v.v.)
Số hóa tài liệu đào tạo, xây dựng nội dung bài giảng video, khai thác hệ thống E-Learning
Phối hợp phòng Marketing thực hiện các chương trình đào tạo bán hàng theo hình thức hiện đại, như Livestream, Tiktok
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Nhân sự hoặc có liên quan
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm đào tạo về kiến thức sản phẩm Apple, kỹ thuật điện tử - CNTT, bán lẻ, bán hàng trực tuyến
Thành thạo Powerpoint, Excel, Word
Ngoại hình dễ nhìn, cân đối
Kỹ năng giảng dạy và thuyết trình hiệu quả
Kỹ năng xây dựng, biên soạn nội dung và tài liệu đào tạo
Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp và đánh giá
Trung thực, thân thiện và có tinh thần trách nhiệm cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương Tháng 13 & Đánh giá hiệu quả công việc hàng năm.
Công ty đóng đầy đủ bảo hiểm BHYT, BHXH và BHTN sau khi thử việc (2 tháng) thành công. Đặc biệt Công ty đóng 100% Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên.
Teambuilding & Khám sức khỏe hàng năm, daily food đa dạng hàng ngày (trái cây, bánh ngọt, sữa chua, kem,..).
Môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ, team luôn hỗ trợ và đồng hành.
Cơ hội thăng tiến, phát triển cùng Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
