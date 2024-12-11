Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ NĂM SAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 984 Tỉnh lộ 43, P. Bìn h Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. HCM và các trường mầm non theo kế hoạch công việc, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Dự giờ, đánh giá năng lực chuyên môn và phương pháp giảng dạy của giáo viên và đề xuất kế hoạch cải thiện hiệu quả giảng dạy.

- Là đầu mối liên hệ với các trường mầm non về các vấn đề chuyên môn và giải quyết các vấn đề phát sinh nếu có.

- Chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho giáo viên, bao gồm file cứng, file mềm, giáo trình, giáo cụ, hướng dẫn giáo viên sử dụng các tài liệu này và hỗ trợ in ấn cho cho giáo viên trước ngày khai giảng.

- Khảo sát lớp trước khi khai giảng để hỗ trợ, phối hợp với giáo viên, và chuẩn bị cho công tác trả học viên.

- Thu thập, tổng hợp và cập nhật thông tin lớp học (từ file TKB chung và file điểm danh của giáo viên) để theo dõi tình hình học tập của học viên.

- Tổ chức group lớp trên Teams, phối hợp với giáo viên và các bên liên quan để theo dõi thông báo, cập nhật nhận xét định kỳ và thông báo kết quả học tập của học viên cho phụ huynh.

- Kiểm tra và đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của thông tin liên hệ phụ huynh trên file nhận xét định kỳ sau 04 buổi học và sau 01 tháng, sau thi giữa khóa và cuối khóa, phối hợp với giáo viên để giải quyết các vấn đề phát sinh nếu có.

- Trao đổi với giáo viên về việc chăm sóc học viên vắng từ 2 buổi trở lên.

- Tổng hợp chấm công của giáo viên vào cuối tháng.

- Chuẩn bị đề thi và theo dõi quá trình nhận xét học viên giữa kỳ, cuối kỳ và in chứng chỉ cuối khóa.

- Các nhiệm vụ khác:

+ Các công việc phối hợp cùng Phòng Phát triển Đối tác và Truyền thông.

+ Thực hiện các báo cáo theo định kỳ.

+ Các công việc khác được cấp trên giao.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh hoặc Sư phạm tiếng Anh.

- Kinh nghiệm từ 1 năm làm việc ở vị trí Nhân viên Đào tạo hoặc từng làm quản lý mảng học thuật;

- Có kinh nghiệm giảng dạy là một lợi thế;

- Có các kỹ năng: Kỹ năng quản lý; Lập kế hoạch, bao quát công việc; Xử lý tình huống; Giao tiếp;

- Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Outlook, Excel, Forms).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ NĂM SAO Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 8.000.000 NVĐ/tháng trở lên;

- Xét tăng lương hằng năm; Phúc lợi về sức khỏe, y tế;

- Thưởng Lễ, Tết, được nghỉ Ngày nhà giáo Việt Nam;

- Kỳ nghỉ du lịch, team building theo chính sách Công ty;

- 12 ngày phép/năm; Chế độ và thời gian làm việc linh hoạt;

- Chế độ hiếu hỷ, thai sản, nghỉ lễ, Tết và BHXH, BHYT theo quy định;

- Thưởng cho nhân viên có sáng kiến và thành tích xuất sắc;

- Các buổi workshop phát triển chuyên môn và kỹ năng mềm;

- Được hướng dẫn hỗ trợ nhiệt tình, đào tạo hội nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ NĂM SAO

