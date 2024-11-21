Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Truyền Thông Mẹ và Con (MVC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Mẹ và Con (MVC)
- Hồ Chí Minh:
- 48 Hoa Mai, Phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
· Đào tạo về kiến thức sản phẩm, quy trình làm việc, kỹ năng bán hàng, thực thi tại siêu, báo cáo công việc
·
Đà
o t
ạ
o v
ề
ki
ế
n th
ứ
c s
ả
n ph
ẩ
m, quy tr
ì
nh l
à
m vi
ệ
c, k
ỹ
n
ă
ng b
á
n h
ng, th
ự
c thi t
i si
ê
u, b
o c
ô
ng vi
· Phối hợp với team siêu thị, khách hàng để biên soạn tài liệu và trực tiếp đào tạo đội ngũ Nhân viên kinh doanh / Nhân viên trưng bày / Nhân viên bán hàng/ PG,PB về kiến thức sản phẩm quy trình làm việc, kỹ năng bán hàng, thực thi tại siêu, báo cáo công việc
Ph
ố
i h
ợ
p v
ớ
i team si
u thị, kh
ch h
ng
để
bi
n so
n t
i li
u v
tr
c ti
p
đà
o
độ
i ng
ũ
Nh
â
n vi
n kinh doanh / Nh
n tr
ư
ng bày / Nh
n bán hàng
v
m quy tr
c
· Xây dựng các tài liệu để tối đa hóa kiến thức sản phẩm trên thị trường
X
y d
ng c
c t
u
t
i
đ
a h
ó
a ki
m tr
ị
ườ
· Biên soạn tài liệu và trực tiếp đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh/ nhân viên bán hàng về các kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng, kỹ năng báo cáo, kỹ năng tin học văn phòng...
Bi
nh
n kinh doanh/ nh
n bán hàng v
c k
ng, k
ng giao ti
p, thuy
t ph
ụ
c kh
o, k
ng tin h
ọ
c v
ò
ng...
· Thực hiện việc đánh giá và khảo sát thị trường để củng cố & nâng cao chất lượng đào tạo
Th
c hi
đá
nh gi
kh
o s
t th
ủ
& n
ng cao ch
ấ
t l
ượ
· Xây dựng & quản lý KPIs Đào tạo, công cụ đánh giá.
ng & qu
n l
ý
KPIs
o, c
.
· Phân tích KPI, kết quả đánh giá, báo cáo & đề xuất giải pháp cải tiến.
í
ch KPI, k
t qu
, b
o &
đề
xu
t gi
i ph
p c
i ti
n.
· Làm việc với các bộ phận khác để hỗ trợ các hoạt động huấn luyện một cách hiệu quả
L
h
ỗ
c ho
ng hu
n luy
n m
ộ
t c
ch hi
u qu
· Thực hiện 1 số báo cáo liên quan đến chất lượng đào tạo
n 1 s
b
o li
n quan
đế
n ch
· Lên ý tưởng xây dựng các hoạt động của bộ phận đào tạo
ưở
ng x
a b
ph
ậ
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
·
kinh nghi
ệ
m
ở
các chu
ỗ
i Retail / FnB / Sale
· Nhiệt tình, tinh thần ham học hỏi, có định hướng rõ ràng, chịu áp lực công việc, tinh thần teamwork tốt.
Nhi
ệ
t t
ì
nh, tinh th
ầ
n ham h
ọ
c h
ỏ
i, c
ó
đị
nh h
ướ
ng r
õ
r
à
ng, ch
ị
u
á
p l
ự
c c
ô
ng vi
c, tinh th
n teamwork t
ố
t.
· Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự hoặc các lĩnh vực liên quan
T
ố
t nghi
p Cao
đẳ
ng tr
ở
l
ê
n chuy
n ng
nh
· Thành thạo MS office: Word, Excel, Power Point.
Th
nh th
ạ
o MS office: Word, Excel, Power Point.
· Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt, có khả năng truyền đạt dễ hiểu và tạo động lực.
· Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.
Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Mẹ và Con (MVC) Thì Được Hưởng Những Gì
·
Thu nhập và thưởng cạnh tranh tùy theo hiệu quả công việc;
· Tham gia đầy đủ các chính sách BHXH ; BHYT …
Tham gia đầy đủ các chính sách BHXH ; BHYT …
· Khám sức khỏe định kỳ, du lịch hằng năm
· Nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp;
Nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp;
· Môi trường làm việc vui & thân thiện.
Môi trường làm việc vui & thân thiện.
· Tiệc công ty hàng tháng.
Tiệc công ty hàng tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Mẹ và Con (MVC)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI