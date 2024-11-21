Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Truyền Thông Mẹ và Con (MVC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Truyền Thông Mẹ và Con (MVC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Truyền Thông Mẹ và Con (MVC)
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công Ty TNHH Truyền Thông Mẹ và Con (MVC)

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Mẹ và Con (MVC)

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 48 Hoa Mai, Phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

· Đào tạo về kiến thức sản phẩm, quy trình làm việc, kỹ năng bán hàng, thực thi tại siêu, báo cáo công việc
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Có 2 năm kinh nghiệm trở lên đào tạo ở các chuỗi Retail / FnB / Sale
·
kinh nghi
ệ
m
ở
các chu
ỗ
i Retail / FnB / Sale
· Nhiệt tình, tinh thần ham học hỏi, có định hướng rõ ràng, chịu áp lực công việc, tinh thần teamwork tốt.
Nhi

t t
ì
nh, tinh th

n ham h

c h

i, c
ó
đị
nh h
ướ
ng r
õ
r
à
ng, ch

u
á
p l

c c
ô
ng vi
c, tinh th
n teamwork t

t.
· Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự hoặc các lĩnh vực liên quan
T
ố
t nghi
p Cao
đẳ
ng tr

l
ê
n chuy
n ng
nh
· Thành thạo MS office: Word, Excel, Power Point.
Th
nh th

o MS office: Word, Excel, Power Point.
· Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt, có khả năng truyền đạt dễ hiểu và tạo động lực.
· Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.

Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Mẹ và Con (MVC) Thì Được Hưởng Những Gì

· Thu nhập và thưởng cạnh tranh tùy theo hiệu quả công việc;
·
Thu nhập và thưởng cạnh tranh tùy theo hiệu quả công việc;
· Tham gia đầy đủ các chính sách BHXH ; BHYT …
Tham gia đầy đủ các chính sách BHXH ; BHYT …
· Khám sức khỏe định kỳ, du lịch hằng năm
· Nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp;
Nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp;
· Môi trường làm việc vui & thân thiện.
Môi trường làm việc vui & thân thiện.
· Tiệc công ty hàng tháng.
Tiệc công ty hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Mẹ và Con (MVC)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Truyền Thông Mẹ và Con (MVC)

Công Ty TNHH Truyền Thông Mẹ và Con (MVC)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 48 Hoa Mai, Phường 2, Quận Phú Nhuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

