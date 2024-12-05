Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH IELTS MEISTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 181/22 đường 3 tháng 2, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Xây dựng và phát triển

Xây dựng và phát triển giáo trình, các chương trình, phương pháp dạy mới hiệu quả tại Trung tâm;

Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo giảng viên mới, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên định kỳ hàng tuần, hàng tháng;

Xây dựng quy trình đánh giá chất lượng giảng dạy và học tập hiệu quả

2. Quản lý, theo dõi, đánh giá

Quản lý sắp xếp lịch giảng dạy cho giáo viên tại Trung tâm;

Theo dõi và đánh giá chất lượng giảng dạy của Giảng viên tại các cơ sở được phân công;

Theo dõi, kiểm soát, đánh giá chất lượng học viên, đề ra kế hoạch nâng cao chất lượng học viên và đảm bảo đầu ra cam kết;

3. Đứng lớp theo giáo trình của Trung tâm-

Đứng lớp và giảng dạy thay thế khi không có giảng viên (nếu có), đảm bảo hoàn thành khung kiến thức yêu cầu của từng khóa;

Thiết kế hệ thống bài giảng, bài tập về nhà, kiến thức bổ trợ cho khóa học;

4. Công việc khác: Hỗ trợ kiểm tra trình độ đầu vào cho học viên (nếu có)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 22- 28 tuổi

Ielts 7.5, có chứng chỉ giảng dạy

Thành thạo tiếng Anh, nói giọng Anh/Mỹ chuẩn;

Ưu tiên chuyên ngành Sư phạm

Nhiệt tình, có đam mê và muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục;

Có khả năng truyền lửa, truyền cảm hứng học tiếng Anh

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm sống, học tập và làm việc trong môi trường tiếng Anh là ngôn ngữ chính

Tại CÔNG TY TNHH IELTS MEISTER Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 10.000.000- 15.000.000 VNĐ thoả thuận tuỳ theo năng lực + lương hiệu quả công việc

Thưởng hàng tuần, hàng tháng, năm khi đạt thành tích xuất sắc;

Môi trường startup phát triển nhanh;

Review đánh giá theo năng lực, có cơ hội trở thành Academic Management chỉ sau 6 tháng, 1 năm; Được đào tạo hoặc cử đi đào tạo các kỹ năng phục vụ cho công việc, phát triển khả năng của bản thân, khả năng lãnh đạo;

Tham gia các buổi Team Building, du lịch 2-3 lần/năm, ăn chơi hàng tháng cùng Công ty;

Các chế độ thưởng các ngày lễ tết (Tết dương lịch, âm lịch, 8/3, 2/9/ 20/10...), tháng lương 13 và nhiều hình thức- thưởng hấp dẫn khác (Thưởng ý tưởng, thưởng nóng đột xuất...);

Được tham gia các chế độ Bảo hiểm theo quy định và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (Hiếu hỉ, sinh nhật...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IELTS MEISTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin