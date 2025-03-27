Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 9

- 9A Nơ Trang Long, Phường 07, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Thu thập và tổng hợp dữ liệu liên quan đến các chương trình đào tạo chuyên môn trong toàn khối Nhà hàng.
Rà soát, cập nhật tài liệu đào tạo để đảm bảo nội dung phù hợp và hiệu quả.
Giám sát việc triển khai các module và chương trình đào tạo tại nhà hàng.
Đánh giá hiệu quả đào tạo thông qua các công cụ kiểm tra và phản hồi từ nhân viên.
Kiểm tra checklist sau đào tạo để đảm bảo các tiêu chí được thực hiện đầy đủ.
Tổng hợp báo cáo kết quả đào tạo, đề xuất cải tiến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
Phân tích dữ liệu đào tạo để hỗ trợ việc ra quyết định.
Tổ chức các cuộc thi theo module/đợt đào tạo, tổng hợp và đánh giá kết quả.
Hỗ trợ xây dựng các chương trình đào tạo kỹ năng phục vụ cho nhân viên sau 6 tháng làm việc.
Trực tiếp đào tạo kỹ năng phục vụ cho nhân viên khối Nhà hàng.
Thực hiện chương trình Orientation cho nhân sự khối Văn phòng.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Nhân sự, Sư phạm, Quản trị nhân lực, Quản trị doanh nghiệp...hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Kỹ năng cần thiết:
Tin học văn phòng
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm các ngành FMCG, Bán lẻ, F&B; hoặc các mô hình dang chuỗi

Tại Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội làm việc trong Tập đoàn đa ngành với quy mô lớn.
Cơ hội tiếp cận và hiểu sâu về văn hóa và con người của đất nước Nhật Bản.
Cơ hội nâng cao và hoàn thiện năng lực thông qua các khóa đào tạo kỹ năng mềm do Tập đoàn thường xuyên tổ chức hoặc các khóa đào tạo chuyên nghiệp bên ngoài do Tập đoàn hỗ trợ kinh phí.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp rộng mở, đánh giá năng lực 1 lần/ năm.
Mức lương hấp dẫn và cạnh tranh trên thị trường.
Lương tháng 13, Thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh.
Quà tặng/ tiền thưởng và các chương trình, hoạt động vào các dịp Lễ, Tết.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo Luật định,.. và bảo hiểm 24/24 theo chính sách của công ty.
Sử dụng các sản phẩm, dịch vụ chất lượng Nhật Bản với giá ưu đãi chỉ dành riêng cho nhân viên nội bộ công ty.
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, nhiều cơ hội cũng như là thử thách.
Thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn kết, xây dựng và phát triển văn hóa công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings

Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 9 - 9A Nơ Trang Long, Phường 07, Quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

