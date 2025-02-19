Tuyển Chuyên viên đào tạo Mắt Xanh Media Jsc làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - 45 Đường 12, Khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty như kinh doanh, văn phòng, sản xuất, giao nhận,...

Công việc được sắp xếp tùy vào năng lực và phù hợp với từng bạn.

Chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các bạn sinh viên sinh sống hoặc học tại các trường khu vực TP. Thủ Đức.

Sắp xếp thời gian cố định trong tháng.

Có tác phong chuyên nghiệp và cầu tiến.

Tại Mắt Xanh Media Jsc Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Được training nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

Được hỗ trợ định hướng nghề nghiệp và các kỹ năng mềm hỗ trợ cho công việc.

Có cơ hội làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty.

Phụ cấp, thưởng theo hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mắt Xanh Media Jsc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin