Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND

Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 135

- 137 Nguyễn Thị Thập, Tân Hưng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Tiếp nhận - Xử lý thông tin/yêu cầu/kiến nghị của khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng. Cung cấp chất lượng dịch vụ ngày càng cao đến khách hàng - Xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp trong quá trình tương tác khách hàng trực tiếp/gián tiếp.
Phối hợp thực hiện bàn giao BĐS theo tiến độ hợp đồng và thực tế Chủ Trương của Tập Đoàn.
Phối hợp thực hiện bàn giao Giấy chứng nhận (GCN) theo quy định của Tập đoàn.
Thực hiện báo cáo - Lưu trữ - Bảo mật thông tin.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Luật, Kinh tế,...hoặc các lĩnh vực khác tương đương.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm.
Có thái độ trung thực, kỉ luật, cẩn thận, tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành dịch vụ bất động sản, xây dựng, quản lý vận hành.
Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.
Có kiến thức liên quan đến Luật Bất Động Sản, Luật Dân sự, vận hành Bất Động Sản, Ngân hàng...;
Có khả năng thích ứng với mọi tình huống, chịu được áp lực cao trong công việc;
Kỹ năng trình bày, thuyết phục, giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt với Khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 13.000.000 - 17.000.000 đ/tháng.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
Được tham gia BHXH, BHYT,... đầy đủ theo quy định nhà nước.
Thưởng lễ, tết, thành lập Công ty,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 38-40 Đường số 3 - Phường Tân Hưng - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh.

