Tuyển IT Consultant Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Hỗ trợ người dùng về máy tính, hệ điều hành, cài đặt software, email, anti virus, khắc phục các sự cố máy trạm, thiết bị ngoại vi và hỗ trợ kịp thời cho người dùng các vấn đề về IT.

Hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và hướng dẫn cho người dùng sử dụng phần mềm trong quá trình sử dụng ứng dụng của Công ty.

Vận hành hoạt động đường truyền/ kết nối/ line các thiết bị mạng LAN, WAN, điện thoại, giám sát an ninh, thiết bị ghi nhận, kiểm soát, thiết bị hệ thống máy chủ được thông suốt, ổn định; vận hành các thao tác di dời, lắp đặt mới các thiết bị CNTT.

Khảo sát đánh giá và đề xuất mua thiết bị khi có phát sinh, thực hiện các công tác bảo trì bảo dưỡng, phối hợp các phòng ban kiểm kê tài sản CNTT theo định kỳ.

Các công tác giấy tờ/thanh toán của Phòng

Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng công việc được giao.

Các công việc liên quan đến hỗ trợ kỹ thuật khác theo sự phân công của trưởng phòng IT và báo cáo công việc định kỳ khi có yêu cầu.