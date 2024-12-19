Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: - ||,Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Khai thác, tiếp nhận nhu cầu tín dụng của khách hàng; thu thập hồ sơ tín dụng; thẩm định khách hàng; trình hồ sơ cấp tín dụng theo quy định của HDBANK.

Khai thác, tiếp thị bán các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của HDBANK như: Tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, thẻ, ngân hàng điện tử và các sản phẩm dịch vụ ngân hàng khác.

Giám sát tình hình sử dụng vốn vay; giám sát định kỳ tài sản bảo đảm; đôn đốc, nhắc nợ, nhắc lãi khách hàng theo định kỳ, đảm bảo tính chính xác và hài lòng của khách hàng.

Thực hiện các chương trình, sự kiện quảng cáo cho các sản phẩm dịch vụ của HDBANK.

Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các chuyên ngành Tài chính - ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm bán hàng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính.

Hiểu biết về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.

Có khả năng tạo dựng quan hệ tốt với Khách hàng.

Kỹ năng bán hàng, thuyết phục và giao tiếp tốt.

Ưu tiên ứng viên là người địa phương, am hiểu tình hình kinh tế trên địa bàn.

Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm xã hội - y tế theo quy định bộ luật lao động VN.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thăng tiến.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại Công ty và bên ngoài.

Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

Được hưởng đầy đủ các chế độ, thưởng nhân dịp Lễ, Tết hàng năm theo quy định của Công ty.

Du lịch trong và ngoài nước.

Bảo hiểm 24/24.

Các chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

