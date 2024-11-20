Tuyển Ngân hàng Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: - Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, thu thập, tổng hợp và quản lý thông tin khách hàng; Chọn lọc và phân loại khách hàng và lên kế hoạch tiếp cận với khách hàng;

Tư vấn cho khách hàng Cá nhân về sản phẩm tín dụng, phi tín dụng của ABBANK;

Tiếp nhận, thẩm định và hoàn tất hồ sơ vay của khách hàng; thực hiện giải ngân, theo dõi việc trả nợ của khách hàng;

Theo dõi và thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh và việc trả nợ của khách hàng để có biện pháp kịp thời;

Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng, khai thác hiệu quả các mối quan hệ này và đảm bảo mối quan hệ tốt với ABBANK;

Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, phát triển khách hàng gắn liền với kế hoạch cá nhân & mục tiêu chung của Đơn vị;

Đóng góp ý kiến và đề xuất giải pháp/ sáng kiến để nâng cao chất lượng dịch vụ Khách hàng, hiệu quả quy trình tác nghiệp và bán hàng;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Kế toán, Ngoại thương, QTKD hoặc các chuyên ngành Kinh tế có liên quan.

Cao đẳng trở lên

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM đối với Chuyên viên. 02 năm kinh nghiệm đối với Chuyên viên cao cấp

Có kiến thức về sản phẩm/nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, Luật các tổ chức tín dụng.

Tiếng Anh và vi tính văn phòng.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tại các Ngân hàng khác.

Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh dựa trên Kiến thức, kinh nghiệm của mỗi cá nhân (Trao đổi khi trúng tuyển).

Được hưởng chế độ Bảo hiểm theo luật lao động và chương trình ABBANK CARE (chế độ đãi ngộ, phúc lợi bổ sung dành cho toàn thể cán bộ nhân viên ABBANK).

Chế độ nghỉ phép 13 ngày/năm (bao gồm 01 ngày nghỉ sinh nhật).

Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2020 – 2021 - 2022

Top 100 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất năm 2020 – 2021 theo khảo sát từ website tuyển dụng CareerBuilder.

Môi trường năng động và sáng tạo, phát huy tối đa năng lực bản thân, điều kiện làm việc tốt, đầy đủ phương tiện, thiết bị, có cơ hội tham gia đào tạo, thăng tiến, phát triển sự nghiệp.

Tham gia các hoạt động văn hóa ngoại khóa (Team building, hội thao, văn nghệ...).

Được vay ưu đãi (lãi suất hấp dẫn) dành cho cán bộ nhân viên ABBANK.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin