Tuyển Quản lý chất lượng Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Lê Gia Phúc làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Tập hợp quản lý hồ sơ bản vẽ, hồ sơ quản lý chất lượng công trình, công tác thí nghiệm, kiểm định, nghiệm thu các hạng mục công trình.

Kiểm soát vật liệu đầu vào

Triển khai, thực hiện hồ sơ chất lượng (checklist, biên bản nghiệm thu,…) theo đúng kế hoạch thi công.

Xử lý các vấn đề liên quan chất lượng dự án

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Nhà công nghiệp, dân dụng từ 02 năm trở lên và làm việc với Thầu chính Nhật Bản/Hàn Quốc.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh là một lợi thế

Phần mềm liên quan vị trí kỹ sư xây dựng.

Chịu khó, trách nhiệm, làm việc môi trường áp lực công việc cao.

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Lê Gia Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có lộ trình thăng tiến

Bảo hiểm, phụ cấp điện thoại, chỗ ở

Thưởng năng lực theo tháng, Thưởng tháng 13, Thưởng lễ, khám sức khoẻ định kỳ, Teambuilding,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Lê Gia Phúc

