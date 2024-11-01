Tuyển Quản lý chất lượng Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Lê Gia Phúc làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Lê Gia Phúc
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu
Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Tập hợp quản lý hồ sơ bản vẽ, hồ sơ quản lý chất lượng công trình, công tác thí nghiệm, kiểm định, nghiệm thu các hạng mục công trình.
Kiểm soát vật liệu đầu vào
Triển khai, thực hiện hồ sơ chất lượng (checklist, biên bản nghiệm thu,…) theo đúng kế hoạch thi công.
Xử lý các vấn đề liên quan chất lượng dự án
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Nhà công nghiệp, dân dụng từ 02 năm trở lên và làm việc với Thầu chính Nhật Bản/Hàn Quốc.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh là một lợi thế
Phần mềm liên quan vị trí kỹ sư xây dựng.
Chịu khó, trách nhiệm, làm việc môi trường áp lực công việc cao.
Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Lê Gia Phúc Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có lộ trình thăng tiến
Bảo hiểm, phụ cấp điện thoại, chỗ ở
Thưởng năng lực theo tháng, Thưởng tháng 13, Thưởng lễ, khám sức khoẻ định kỳ, Teambuilding,....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Lê Gia Phúc
