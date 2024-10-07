Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh Dự Án thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2, Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Chịu trách nhiệm kinh doanh và các hoạt động liên quan đến kinh doanh phần mềm, giải pháp chuyển đổi số, mua sắm phần cứng, dịch vụ CNTT... Tìm kiếm, tiếp cận, tìm hiểu nhu cầu của Khách hàng khối Chính phủ, các Sở ban ngành tại các địa phương, các tập đoàn, tổng công ty sử dụng vốn ngân sách và phát triển mạng lưới khách hàng, đối tác tiềm năng thuộc nhiều lĩnh vực (trực tiếp hoặc gián tiếp). Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng. Trong đó, gồm các thủ tục giao hàng, xuất hoá đơn, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm giao. Tiếp nhận và phối hợp cùng các bộ phận trong công ty xử lý nếu khách hàng có khiếu nại về sản phẩm dịch vụ. Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ. Chịu trách nhiệm đến khi khách hàng thanh toán xong. Giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách theo đúng quy trình. Thiết lập và duy trì mối quan hệ đối nội, đối ngoại liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ đào tạo: Đại học trở lên chuyên ngành QTKD, Kinh tế, CNTT hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm xây dựng và triển khai chiến lược, kế hoạch điều hành, vận hành công ty trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. 2-3 năm kinh nghiệm bán hàng về các dịch vụ và giải pháp CNTT khối GOV Có kinh nghiệm kết nối, triển khai hoạt động kinh doanh các dịch vụ/giải pháp CNTT cho các khách hàng lớn, khối Cơ quan Trung ương hoặc khối hành chính công ở các tỉnh. Chủ động phát triển kinh doanh và có thể tăng cường khả năng tiếp cận của công ty đối với các khách hàng này. Có thể đi công tác tỉnh dài ngày (đối với nhân viên kinh doanh phụ trách khối hành chính công ở các tỉnh)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng hấp dẫn + Lương sản phẩm + thưởng giá trị hợp đồng

- Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của nhà nước và quy định của công ty

- Cơ cấu thu nhập rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân

- Cơ hội được làm việc tại công ty Công nghệ thông tin - Viễn thông Top đầu Việt Nam

- Cơ hội làm việc với tập khách hàng doanh nghiệp/tổ chức lớn

- Cơ hội được tiếp cận, đào sâu những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất với tập khách hàng đa ngành và những dự án siêu khủng

- Được dẫn dắt, hỗ trợ bởi team lead/chuyên gia ưu tú, đầu ngành trong lĩnh vực

- Được ủng hộ, trao quyền cho những ý kiến sáng tạo và đột phá

- Phát triển bản thân: tính chất công việc khuyến khích và trao cơ hội tiếp cận nhiều khách hàng lớn cùng các dịch vụ mới đầy thử thách giúp các bạn trưởng thành nhanh và vững chắc trong sự nghiệp.

- Môi trường làm việc thân thiện, công bằng

- Tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team building, esport,...các party liên hoan của Công ty (sinh nhật, lễ Tết,...)

- Văn hóa chia sẻ để cùng phát triển được nhất quán từ Ban lãnh đạo, Giám đốc khối trở xuống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.