Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng

Mức lương: Thỏa thuận
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Giới tính: Không yêu cầu
Số lượng tuyển: 3 người
Kinh nghiệm: 5 năm
Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, phát triển khách hàng là các Ngân hàng, tổ chức tài chính, Chính phủ, Viễn thông, Giáo dục, Y tế, Doanh nghiệp, ...

- Tư vấn các giải pháp phần mềm, công nghệ và sản phẩm CNTT đáp ứng nhu cầu khách hàng.

- Thực hiện đấu thầu các dự án CNTT, xây dựng phương án kinh doanh.

- Tổ chức thực hiện hợp đồng kinh tế đã được ký kết

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng,...ngành Quản trị kinh doanh, CNTT,...

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm kinh doanh trong lĩnh vực CNTT

- Kỹ năng ứng xử, giao tiếp tốt

- Kỹ năng đàm phán, bán hàng và làm việc theo nhóm

- Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, nhiệt tình trong công việc

- Chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT Thì Được Hưởng Những Gì

- Đội ngũ lãnh đạo, quản lý trọng nhân tài, giúp nhân viên phát huy tối đa năng lực

- Môi trường làm việc thân thiện, khuyến khích sáng tạo và thể hiện chính kiến

- Các hoạt động văn hóa, du lịch của Công ty

- Khám sức khỏe định kỳ

- Tất cả các chế độ theo quy định của Luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN...)

- Hỗ trợ tới 70% chi phí mua máy tính xách tay cho CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT

