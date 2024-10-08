Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, phát triển khách hàng là các Ngân hàng, tổ chức tài chính, Chính phủ, Viễn thông, Giáo dục, Y tế, Doanh nghiệp, ...
- Tư vấn các giải pháp phần mềm, công nghệ và sản phẩm CNTT đáp ứng nhu cầu khách hàng.
- Thực hiện đấu thầu các dự án CNTT, xây dựng phương án kinh doanh.
- Tổ chức thực hiện hợp đồng kinh tế đã được ký kết

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng,...ngành Quản trị kinh doanh, CNTT,...
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm kinh doanh trong lĩnh vực CNTT
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm kinh doanh trong lĩnh vực CNTT
- Kỹ năng ứng xử, giao tiếp tốt
- Kỹ năng đàm phán, bán hàng và làm việc theo nhóm
- Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, nhiệt tình trong công việc
- Chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT Thì Được Hưởng Những Gì

- Đội ngũ lãnh đạo, quản lý trọng nhân tài, giúp nhân viên phát huy tối đa năng lực
- Môi trường làm việc thân thiện, khuyến khích sáng tạo và thể hiện chính kiến
- Các hoạt động văn hóa, du lịch của Công ty
- Khám sức khỏe định kỳ
- Tất cả các chế độ theo quy định của Luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN...)
- Hỗ trợ tới 70% chi phí mua máy tính xách tay cho CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 152 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

