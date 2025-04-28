Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 9 ngõ 178 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Giảng dạy môn Tiếng Anh cho cho các lớp học theo sự phân công của trưởng bộ phận.

Theo dõi, đánh giá, giúp đỡ học sinh về lộ trình học tập.

Chuẩn bị bài giảng, giáo án, tài liệu học tập và các phương tiện hỗ trợ giảng dạy.

Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp khoa Sư phạm tiếng anh tại các trường Cao đẳng, Đại học hoặc các trường Đại học tương đương.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh.

Ưu tiên có chứng chỉ sư phạm và bắt buộc có chứng chỉ IELTS 8.0 trở lên

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói chuẩn, khả năng truyền đạt kiến thức hiệu quả.

Nhiệt tình, năng động, sáng tạo trong công việc.

Có trách nhiệm và tận tâm với công việc.

Tại Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: 8.000.000 VND - 12.000.000 VND (deal theo năng lực và kinh nghiệm)

Chế độ thưởng, nghỉ lễ tết, nghỉ phép, chế độ phúc lợi xã hội (BHXH, BHYT)...theo quy định chung của luật lao động.

Được tham gia các chương trình đào tạo giáo viên theo chương trình đào tạo giáo viên của trung tâm.

Có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân, phát triển nghề nghiệp cao.

Đặc biệt Giảm giá khóa học cho các bé/ cháu của nhà mình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu

