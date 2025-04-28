Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 86 Lê Văn Sỹ, phường 11, Phú Nhuận ...và 6 địa điểm khác, Quận 12

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tiếp đón khách hàng, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và hỗ trợ khách hàng vào đo khám.

Đo khúc xạ tự động;

Thử thị lực, chỉnh kính sơ bộ;

Đo khúc xạ, kiểm tra thị lực có chỉnh kính;

Tư vấn các loại tròng kính phù hợp và thực hiện mài lắp tròng kính cho khách hàng.

Sắp xếp, vệ sinh dụng cụ, trang thiết bị hàng ngày, kiểm tra số lượng và hoạt động của thiết bị theo quy định.

Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp ngành y sỹ hoặc điều dưỡng trở lên có mong muốn làm việc trong lĩnh vực nhãn khoa.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, yêu thích công việc, chịu được áp lực công việc.

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản và hỗ trợ làm chứng chỉ đo khám tật khúc xạ.

Cẩn thận, tỉ mỉ chi tiết, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc

Kiên nhẫn, nhẹ nhàng, hoà nhã thân thiện với khách hàng

Không có hình xăm hoặc tránh những vị trí quá nổi bật.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bình quân: 8.000.000 - 10.000.000 triệu/ tháng

Được đào tạo đo khám tật khúc xạ và mài lắp kính

Được tham gia các khoá đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Tham gia BHXH, hưởng phép năm, du lịch hàng năm, thưởng lễ tết, ốm đau, hiếu hỉ, thưởng thâm niên, thưởng cống hiến, thường sáng kiến cải tiến, thưởng thi đua tháng/ quý/ năm...

Tham gia các chương trình đào tạo, Teambuilding của Công ty

Mua hàng nội bộ với giá ưu đãi

Thời gian xoay ca linh hoạt: Từ 8h30 - 15h30 và 15 - 22h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT

