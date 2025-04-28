Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 86 Lê Văn Sỹ, phường 11, Phú Nhuận ...và 6 địa điểm khác, Quận 12
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Tiếp đón khách hàng, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và hỗ trợ khách hàng vào đo khám.
Đo khúc xạ tự động;
Thử thị lực, chỉnh kính sơ bộ;
Đo khúc xạ, kiểm tra thị lực có chỉnh kính;
Tư vấn các loại tròng kính phù hợp và thực hiện mài lắp tròng kính cho khách hàng.
Sắp xếp, vệ sinh dụng cụ, trang thiết bị hàng ngày, kiểm tra số lượng và hoạt động của thiết bị theo quy định.
Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp ngành y sỹ hoặc điều dưỡng trở lên có mong muốn làm việc trong lĩnh vực nhãn khoa.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, yêu thích công việc, chịu được áp lực công việc.
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản và hỗ trợ làm chứng chỉ đo khám tật khúc xạ.
Cẩn thận, tỉ mỉ chi tiết, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc
Kiên nhẫn, nhẹ nhàng, hoà nhã thân thiện với khách hàng
Không có hình xăm hoặc tránh những vị trí quá nổi bật.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập bình quân: 8.000.000 - 10.000.000 triệu/ tháng
Được đào tạo đo khám tật khúc xạ và mài lắp kính
Được tham gia các khoá đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Tham gia BHXH, hưởng phép năm, du lịch hàng năm, thưởng lễ tết, ốm đau, hiếu hỉ, thưởng thâm niên, thưởng cống hiến, thường sáng kiến cải tiến, thưởng thi đua tháng/ quý/ năm...
Tham gia các chương trình đào tạo, Teambuilding của Công ty
Mua hàng nội bộ với giá ưu đãi
Thời gian xoay ca linh hoạt: Từ 8h30 - 15h30 và 15 - 22h
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT
