Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B17 - 17, đường Violet 2, Vinhome Gardenia, Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo

Lập kế hoạch, đề xuất các chương trình đào tạo cho các phòng ban và từng vị trí để nhằm đáp ứng mục tiêu SXKD và Phát triển nguồn lực của Công ty

Tổ chức khác khóa đào tạo theo kế hoạch được phê duyệt

Quản lý và chịu trách nhiệm về hiệu quả, chất lượng các chương trình đào tạo bao gồm các khóa đào tạo tổ chức nội bộ và thuê đơn vị bên ngoài

Tổ chức các chương trình đánh giá năng lực nhân sự định kỳ

Soạn thảo đề thi và tổ chức kỳ thi nâng lương/nâng bậc (Khối cửa hàng và Văn Phòng

Trực tiếp đứng lớp đào tạo hội nhập cho nhân viên nội bộ và các nội dung liên quan đến quy trình, quy định, nội quy công ty, onboard nhân sự mới, kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc cơ bản, công cụ - phần mềm hỗ trợ công việc…

Chịu trách nhiệm chính cho việc số hóa nội dung đào tạo, tạo ra các sản phẩm đào tạo phục vụ cho hệ thống học tập trực tuyến: xây dựng cấu trúc, kịch bản, thiết kế và dựng video đóng gói khóa học theo chuẩn. (Slide và Video)

Quản trị học viên, khóa học trên hệ thống E-Learning

Vận hành hệ thống LMS (E-Learning): Đảm bảo hệ thống vận hành đúng quy trình đã ban hành. Đề xuất các giải pháp tối ưu cho việc vận hành hệ thốn

Phối hợp với các bộ phận định kỳ rà soát, điều chỉnh, cập nhật chương trình, kiến thức, bài giảng, tài liệu đào tạo thường xuyên

Đảm bảo tất cả các tài liệu về hoạt động đào tạo được sắp xếp hợp lý

Có ít nhất từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai Đào tạo/huấn luyện cho nhân sự Hệ thống cửa hàng, chuỗi bán lẻ

Ưu tiên tứng viên có khả năng ứng dụng AI trong công việc

Có khả năng tìm kiếm và đánh giá đơn vị Đào tạo thuê ngoài

Kinh nghiệm xây dựng kế hoạch, ngân sách đào tạo

Có kinh nghiệm quản lý và vận hành hệ thống E-learning

Có kinh nghiệm xây dựng tài liệu/video bài giảng E-Learning

Khả năng tổng hợp và Lập báo cáo

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, nhiệt tình, cởi mở

Có thái độ tích cực và tinh thần cầu tiến trong công việc

Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lương tháng 13 + Thưởng KPIs

Thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh hằng năm

Thưởng lễ/tết/sinh nhật, hiếu/hỉ, ngày thành lập công ty

Hỗ trợ ăn trưa 480.000vnđ

Thưởng chuyên cần, thưởng thâm niên

Được khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm.

Được tham gia các khóa đào tạo và huấn luyện của công ty.

Du lịch trong nước và nước ngoài: 2 lần/năm.

Tham gia các chương trình Teambuilding do công ty tổ chức

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M

