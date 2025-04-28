Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/05/2025
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: B17

- 17, đường Violet 2, Vinhome Gardenia, Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập kế hoạch, đề xuất các chương trình đào tạo cho các phòng ban và từng vị trí để nhằm đáp ứng mục tiêu SXKD và Phát triển nguồn lực của Công ty
Tổ chức khác khóa đào tạo theo kế hoạch được phê duyệt
Quản lý và chịu trách nhiệm về hiệu quả, chất lượng các chương trình đào tạo bao gồm các khóa đào tạo tổ chức nội bộ và thuê đơn vị bên ngoài
Tổ chức các chương trình đánh giá năng lực nhân sự định kỳ
Soạn thảo đề thi và tổ chức kỳ thi nâng lương/nâng bậc (Khối cửa hàng và Văn Phòng
Trực tiếp đứng lớp đào tạo hội nhập cho nhân viên nội bộ và các nội dung liên quan đến quy trình, quy định, nội quy công ty, onboard nhân sự mới, kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc cơ bản, công cụ - phần mềm hỗ trợ công việc…
Chịu trách nhiệm chính cho việc số hóa nội dung đào tạo, tạo ra các sản phẩm đào tạo phục vụ cho hệ thống học tập trực tuyến: xây dựng cấu trúc, kịch bản, thiết kế và dựng video đóng gói khóa học theo chuẩn. (Slide và Video)
Quản trị học viên, khóa học trên hệ thống E-Learning
Vận hành hệ thống LMS (E-Learning): Đảm bảo hệ thống vận hành đúng quy trình đã ban hành. Đề xuất các giải pháp tối ưu cho việc vận hành hệ thốn
Phối hợp với các bộ phận định kỳ rà soát, điều chỉnh, cập nhật chương trình, kiến thức, bài giảng, tài liệu đào tạo thường xuyên
Đảm bảo tất cả các tài liệu về hoạt động đào tạo được sắp xếp hợp lý

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai Đào tạo/huấn luyện cho nhân sự Hệ thống cửa hàng, chuỗi bán lẻ
Ưu tiên tứng viên có khả năng ứng dụng AI trong công việc
Có khả năng tìm kiếm và đánh giá đơn vị Đào tạo thuê ngoài
Kinh nghiệm xây dựng kế hoạch, ngân sách đào tạo
Có kinh nghiệm quản lý và vận hành hệ thống E-learning
Có kinh nghiệm xây dựng tài liệu/video bài giảng E-Learning
Khả năng tổng hợp và Lập báo cáo
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, nhiệt tình, cởi mở
Có thái độ tích cực và tinh thần cầu tiến trong công việc

Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lương tháng 13 + Thưởng KPIs
Thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh hằng năm
Thưởng lễ/tết/sinh nhật, hiếu/hỉ, ngày thành lập công ty
Hỗ trợ ăn trưa 480.000vnđ
Thưởng chuyên cần, thưởng thâm niên
Được khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm.
Được tham gia các khóa đào tạo và huấn luyện của công ty.
Du lịch trong nước và nước ngoài: 2 lần/năm.
Tham gia các chương trình Teambuilding do công ty tổ chức
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thời trang MInh A.M

Công ty TNHH Thời trang MInh A.M

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: B17 - 17,đường Violet 2, Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, MỹĐình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

