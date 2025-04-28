Tuyển Nhân viên giao hàng Clearly Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 90A Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tiếp nhận khu vực và giao hàng trên lộ trình xây dựng trước từ Công ty;

Thực hiện giao hàng theo thời gian và lộ trình đề ra;

Kiểm tra hàng hóa, chứng từ, số lượng, địa điểm giao/nhận, thời gian.

Phản hồi với các bộ phận liên quan ngay sau khi giao hàng hoàn tất hoặc nếu có vấn đề với đơn hàng;

Báo hoàn thành đơn hàng với bộ phận kiểm soát đơn hàng/CRM/Group nội bộ.

Thực hiện các công việc khác/báo cáo theo yêu cầu của BGĐ và Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 20 tuổi đến dưới 26 tuổi;

Không yêu cầu kinh nghiệm;

Có sức khỏe tốt;

Thành thạo Tin học cơ bản

Ưu tiên có kinh nghiệp làm việc về shiper, giao nhận, kho vận

Làm việc tại 90A Trung Liệt , Đống Đa, Hà Nội - SL02

Tại Clearly Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 9tr-15tr

Thưởng hiệu quả công việc hằng năm, thưởng cuối năm, lương T13, thưởng Lễ Tết, sinh nhật..

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT;

Được review tăng lương định kỳ hằng năm;

Chương trình Teambuilding, Year End Party... và các hoạt động nội bộ khác.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Clearly Vietnam Co., Ltd

