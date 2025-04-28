Tuyển Nhân viên giao hàng Clearly Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại Clearly Vietnam Co., Ltd
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 90A Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Tiếp nhận khu vực và giao hàng trên lộ trình xây dựng trước từ Công ty;
Thực hiện giao hàng theo thời gian và lộ trình đề ra;
Kiểm tra hàng hóa, chứng từ, số lượng, địa điểm giao/nhận, thời gian.
Phản hồi với các bộ phận liên quan ngay sau khi giao hàng hoàn tất hoặc nếu có vấn đề với đơn hàng;
Báo hoàn thành đơn hàng với bộ phận kiểm soát đơn hàng/CRM/Group nội bộ.
Thực hiện các công việc khác/báo cáo theo yêu cầu của BGĐ và Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam từ 20 tuổi đến dưới 26 tuổi;
Không yêu cầu kinh nghiệm;
Có sức khỏe tốt;
Thành thạo Tin học cơ bản
Ưu tiên có kinh nghiệp làm việc về shiper, giao nhận, kho vận
Làm việc tại 90A Trung Liệt , Đống Đa, Hà Nội - SL02
Tại Clearly Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập: 9tr-15tr
Thưởng hiệu quả công việc hằng năm, thưởng cuối năm, lương T13, thưởng Lễ Tết, sinh nhật..
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT;
Được review tăng lương định kỳ hằng năm;
Chương trình Teambuilding, Year End Party... và các hoạt động nội bộ khác.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, trẻ trung.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Clearly Vietnam Co., Ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI