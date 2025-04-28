Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ JIMIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ JIMIN
- Hà Nội: 537 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 14 - 17 Triệu
Lên ý tưởng, đề xuất kế hoạch triển khai nội dung
Xây dựng kịch bản theo kế hoạch sao cho phù hợp dựa trên yêu cầu thương hiệu cho các loại video: sale, live stream, vlog khách hàng, TVC, viral clip…
Tham gia và giám sát vào quá trình sản xuất video: phối hợp với quay phim và đạo diễn để triển khai sản xuất hình ảnh theo nội dung kịch bản
Phối hợp cùng team media, tham gia vào quá trình tiền kỳ, hậu kỳ sản xuất các video
Nghiên cứu insight khách hàng, nghiên cứu xu hướng nội dung thịnh hành trên mạng xã hội.
Thực hiện triển khai các hoạt động truyền thông khác theo yêu cầu của công ty.
Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm viết kịch bản video trên mạng xã hội, phim ngắn, phim viral tối thiểu > 06 tháng
Ưu tiên các ứng viên đã từng làm trong ngành thẩm mỹ, làm đẹp
Có khả năng truyền đạt, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc và làm việc nghiêm túc
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ JIMIN Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng nóng, thưởng tuần, thưởng quý, thưởng hiệu quả công việc, lương tháng 13, thưởng lễ, tết (08/3; 30/4-1/5; 2/9...)
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
