Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ JIMIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ JIMIN
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ JIMIN

Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ JIMIN

Mức lương
14 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 537 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

Lên ý tưởng, đề xuất kế hoạch triển khai nội dung
Xây dựng kịch bản theo kế hoạch sao cho phù hợp dựa trên yêu cầu thương hiệu cho các loại video: sale, live stream, vlog khách hàng, TVC, viral clip…
Tham gia và giám sát vào quá trình sản xuất video: phối hợp với quay phim và đạo diễn để triển khai sản xuất hình ảnh theo nội dung kịch bản
Phối hợp cùng team media, tham gia vào quá trình tiền kỳ, hậu kỳ sản xuất các video
Nghiên cứu insight khách hàng, nghiên cứu xu hướng nội dung thịnh hành trên mạng xã hội.
Thực hiện triển khai các hoạt động truyền thông khác theo yêu cầu của công ty.

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học các chuyên ngành Báo chí, truyền hình, đạo diễn, MKT truyền thông...
Có kinh nghiệm viết kịch bản video trên mạng xã hội, phim ngắn, phim viral tối thiểu > 06 tháng
Ưu tiên các ứng viên đã từng làm trong ngành thẩm mỹ, làm đẹp
Có khả năng truyền đạt, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc và làm việc nghiêm túc

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ JIMIN Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ chế lương: Lương cứng upto 15 triệu + Phụ cấp + Thưởng.
Thưởng nóng, thưởng tuần, thưởng quý, thưởng hiệu quả công việc, lương tháng 13, thưởng lễ, tết (08/3; 30/4-1/5; 2/9...)
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ JIMIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ JIMIN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ JIMIN

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 160 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

