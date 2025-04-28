Tuyển Quản lý Cửa hàng Circle K Viet Nam Ltd. Co. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy ...và 3 địa điểm khác, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Luôn cung cấp dịch vụ khách hàng theo cam kết 4F của Circle K và tuân thủ những chính sách, quy trình để đạt chỉ tiêu doanh số của cửa hàng.

Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ vận hành tại cửa hàng, bao gồm quản lý và phát triển nhân viên, quản lý hàng hóa, trưng bày, tồn kho, dịch vụ khách hàng, triển khai chương trình khuyến mãi, an toàn và vệ sinh cửa hàng...

Đảm bảo việc vận hành tại cửa hàng hiệu quả và đạt hiệu suất cao, duy trì các tiêu chuẩn vận hành xuất sắc của Circle K, và tuân thủ các SOP trong vận hành.

Quản lý mọi vấn đề liên quan đến hàng hóa và dịch vụ tại cửa hàng, bao gồm: trưng bày, đặt hàng & đảm bảo tồn kho, quản lý kho hàng, tuân thủ việc trưng bày theo planogram của cửa hàng, an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng sắp hết hạn sử dụng, khuyến mãi,... đảm bảo hàng hóa và dịch vụ luôn sẵn có và trong điều kiện tốt nhất.

Huấn luyện và phát triển đội ngũ nhân viên tại cửa hàng. Sắp xếp lịch làm việc, chấm công, đánh giá hiệu quả công việc, tạo động lực cho đội ngũ...

Quản lý tài chính tại cửa hàng, bao gồm nhưng không giới hạn việc dự toán và phân tích các vấn đề về dữ liệu bán hàng. Quản lý và kiểm soát chi phí vận hành tại cửa hàng nhằm đạt/vượt các mục tiêu về tài chính.

Chịu trách nhiệm toàn bộ về tiền mặt, cũng như bất kỳ sự chênh lệch về tiền mặt tại cửa hàng phụ trách.

Xử lý các phàn nàn của khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp trong phạm vi trách nhiệm và sử dụng các ý kiến phản hồi của khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đảm bảo tất cả máy móc vận hành tốt và báo cáo ngay nếu gặp bất kỳ sự cố nào. Gửi yêu cầu ngay lập tức cho các phòng ban hỗ trợ liên quan khi có bất kỳ thiết bị nào cần thay thế/ sửa chữa.

Lưu trữ, bảo quản cẩn thận tất cả các tài liệu/sổ sách,... tại cửa hàng theo hướng dẫn trong Sổ tay vận hành.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

Yêu cầu ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí Nhân Viên Bán Hàng hoặc vị trí tương đương trong ngành bán lẻ.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Thái độ tích cực và hướng đến khách hàng.

Có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao, hướng tới khách hàng và kết quả.

Sẵn sàng thay đổi nơi làm việc khi cần.

Thành thạo Microsoft Office & xử lý email.

Kỹ năng tiếng Anh cơ bản, kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại Circle K Viet Nam Ltd. Co. Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh

Lương tháng 13

Bảo hiểm: BHXH + Bảo hiểm y tế cho nhân viên

Bảo hiểm sức khỏe nâng cao

Phép năm: 15 ngày/năm

Khám sức khỏe định kỳ, đánh giá tăng lương

Các hoạt động gắn kết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Circle K Viet Nam Ltd. Co.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin