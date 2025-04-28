Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2025
Chuyên viên pháp chế

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Nam Cường, La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Thực hiện xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tập đoàn và các đơn vị thành viên theo phân công.
Tham gia xây dựng, rà soát, đóng góp ý kiến trong công tác quản trị rủi ro pháp lý đối với toàn bộ các quy trình, quy định hoạt động của Tập đoàn
Hỗ trợ cấp trên đưa ra các khuyến nghị, các lưu ý cho các phòng, ban có liên quan nhằm hạn chế được những rủi ro pháp lý khi văn bản mới có hiệu lực thi hành
Cập nhật thay đổi; tổ chức đào tạo, tập huấn cho Phòng ban về các quy định pháp luật có liên quan đến các lĩnh vực hoạt động Tập đoàn/Công ty thành viên.
Tham gia trực tiếp soạn thảo các tài liệu pháp lý phục vụ công việc của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.
Thực hiện và tham gia xây dựng các mẫu biểu (hợp đồng, thỏa thuận, cam kết...) cần thiết cho các giao dịch trong toàn Tập đoàn trong phạm vi công việc được phân công.
Hỗ trợ, tham gia đàm phán, thương thảo Hợp đồng, giao dịch của Tập đoàn đối với những Hợp đồng, giao dịch chưa có mẫu.
Tham gia rà soát các Hợp đồng, văn bản pháp lý của Tập đoàn và các Công ty thành viên theo phân công/ phạm vi công việc, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu, quy định của pháp luật, quy chế nội bộ của Tập đoàn
Tham gia, làm việc với các đơn vị tư vấn luật, cung cấp dịch vụ pháp lý trong các hoạt động dịch vụ pháp lý thuê ngoài
Hỗ trợ hoặc trực tiếp đại diện tố tụng hoặc phối hợp với các đơn vị, tổ chức tư vấn pháp lý khác tham gia quá trình tố tụng tại tòa và trọng tài, nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của Tập đoàn.
Làm việc, liên hệ với các đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh trong quá trình thay đổi cơ cấu sở hữu vốn, cơ cấu quản trị và điều hành của Tập đoàn và các công ty thành viên như: đăng ký doanh nghiệp, lập địa điểm kinh doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện, thay đổi đăng ký doanh nghiệp, ...
Hỗ trợ và nhận định pháp lý cho các Phòng/Ban/Đơn vị chuyên môn thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư, kinh doanh, sở hữu trí tuệ, quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp phát sinh (khiếu nại khách hàng, đối tác,...)
Hỗ trợ pháp lý trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra của Cơ quan Nhà nước tại Tập đoàn và các công ty thành viên
Thực hiện và duy trì chế độ tổng hợp, báo cáo đánh giá hiệu quả công việc cá nhân theo quy định.
Các công việc khác theo phân công

Tốt nghiệp Đại học trở lên. Ưu tiên chuyên ngành Pháp luật kinh tế.
Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề Luật sư.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm, trong đó tối thiểu 3 năm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
Nhận định, tư vấn pháp lý đối với các hoạt động của Tập đoàn.
Tham gia tiến hành các thủ tục pháp lý trong quá trình khiếu nại, tranh chấp và các tố tụng pháp lý có liên quan.
Am hiểu về lĩnh vực hoạt động của Doanh nghiệp kinh doanh Bất động sản, xây dựng, thuế, tài chính.
Kiến thức chung về Pháp luật ở các mảng Doanh nghiệp, Đầu tư, Thương Mại, Lao động, Thuế, Tranh tụng;
Kiến thức chuyên sâu về pháp lý doanh nghiệp, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thoả thuận từ 20 - 25 triệu/tháng
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ theo quy định của Pháp luật hiện hành;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, học hỏi được nhiều kinh nghiệm;
Các chế độ khác: Thưởng sinh nhật, lễ tết, BHXH theo quy định Công ty và quy định pháp luật hiện hành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở tập đoàn tại Hà Nội: Khu đô thị Dương Nội, đường Tố Hữu, quận Hà Đông, TP.Hà Nội

