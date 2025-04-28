Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TRITEXCO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cự Khê, Thanh Oai, Thanh Oai, Huyện Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Thực hiện công việc kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình của công ty.

Theo dõi, ghi nhận và xử lý các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến kế toán tài chính, kế toán quản trị.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận vào sổ sách.

Hỗ trợ công tác kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán.

Cập nhật và tuân thủ các chính sách, quy định kế toán mới.

Tham gia vào các dự án cải tiến quy trình kế toán.

Phối hợp cùng kế toán trưởng tính giá thành

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo thông tin kế toán chính xác và kịp thời.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán nội bộ công ty sản xuất.

Am hiểu các quy định, chính sách kế toán hiện hành của Việt Nam.

Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu và lập báo cáo chính xác.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Trung thực, có đạo đức nghề nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRITEXCO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRITEXCO VIỆT NAM

