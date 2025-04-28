Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Bitu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trực tuyến trên các nền tảng như Google, Facebook, X,... cho website giải trí tại thị trường nước ngoài.

Tìm hiểu, phân tích insights khách hàng, thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh để khai phá thị trường mới.

Theo dõi, đo lường, phân tích các chỉ số và liên tục tối ưu hóa các chiến dịch để đạt hiệu quả cao hơn.

Phối hợp với các thành viên khác trong team để đảm bảo mục tiêu chung.

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan đến Marketing.

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm về lĩnh vực Digital Marketing.

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm chạy các thị trường nước ngoài.

Tư duy sáng tạo và tư duy logic tốt.

Tại Công ty TNHH Bitu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tiền mặt và quà tặng vào các dịp lễ tết, lương tháng thứ 13… theo chính sách của Công ty.

Ăn trưa tại công ty.

Cung cấp đầy đủ máy tính, thiết bị làm việc hiện đại, cấu hình cao.

12 ngày phép/năm.

Được hỗ trợ chi phí tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn theo định hướng của Công ty.

Các hoạt động team building, các event chăm lo đời sống tinh thần của nhân viên như sinh nhật, liên hoan hàng tháng,...

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đề cao và tôn trọng ý kiến cá nhân, ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bitu Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.