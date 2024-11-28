Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH TMDV REALTIME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại CÔNG TY TNHH TMDV REALTIME
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 108 Đường số 01, P16, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
-Tìm kiếm và phát triển khách hàng: bán các sản phẩm công nghệ thông tin và các sản phẩm kỹ thuật số theo nhu cầu thị trường
- Lập kế hoạch kinh doanh cho toàn team : Đạt doanh số bán hàng theo tháng/quý/ năm
- Thực hiện các hoạt động tiếp thị cùng bộ phận MKT /PR: triển khai chiến dịch quảng cáo, khuyến mãi.
- Tham gia các sự kiện, triển lãm để quảng bá sản phẩm/dịch vụ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có kinh nghiệm hoặc chưa sẽ được đào tạo, ưu tiên nam, mới ra trường sẽ được hướng dẫn.
Tại CÔNG TY TNHH TMDV REALTIME Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập TB: LCB + KPI + % Bonus (10 đến 25tr / tháng tuỳ năng lực)
- Không có kinh nghiệm, sẽ được đào tạo về chuyên môn
- Cơ hội phát triển bản thân, rèn luyện kỹ năng bán hàng và giao tiếp.
- Làm việc trong môi trường thoái mái hoà đồng vui vẻ , năng động sáng tạo
Thời gian làm việc: 09h00 17h30, T2 - T6, T7 về từ 12h00, nghỉ trưa 1h, Fulltime (có hỗ trợ lịch học cho sinh viên).
Địa điểm làm việc : Gò Vấp, TP.HCM
- Không có kinh nghiệm, sẽ được đào tạo về chuyên môn
- Cơ hội phát triển bản thân, rèn luyện kỹ năng bán hàng và giao tiếp.
- Làm việc trong môi trường thoái mái hoà đồng vui vẻ , năng động sáng tạo
Thời gian làm việc: 09h00 17h30, T2 - T6, T7 về từ 12h00, nghỉ trưa 1h, Fulltime (có hỗ trợ lịch học cho sinh viên).
Địa điểm làm việc : Gò Vấp, TP.HCM
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV REALTIME
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI