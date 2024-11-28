Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH TMDV REALTIME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 108 Đường số 01, P16, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

-Tìm kiếm và phát triển khách hàng: bán các sản phẩm công nghệ thông tin và các sản phẩm kỹ thuật số theo nhu cầu thị trường

- Lập kế hoạch kinh doanh cho toàn team : Đạt doanh số bán hàng theo tháng/quý/ năm

- Thực hiện các hoạt động tiếp thị cùng bộ phận MKT /PR: triển khai chiến dịch quảng cáo, khuyến mãi.

- Tham gia các sự kiện, triển lãm để quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm hoặc chưa sẽ được đào tạo, ưu tiên nam, mới ra trường sẽ được hướng dẫn.

Tại CÔNG TY TNHH TMDV REALTIME Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập TB: LCB + KPI + % Bonus (10 đến 25tr / tháng tuỳ năng lực)

- Không có kinh nghiệm, sẽ được đào tạo về chuyên môn

- Cơ hội phát triển bản thân, rèn luyện kỹ năng bán hàng và giao tiếp.

- Làm việc trong môi trường thoái mái hoà đồng vui vẻ , năng động sáng tạo

Thời gian làm việc: 09h00 17h30, T2 - T6, T7 về từ 12h00, nghỉ trưa 1h, Fulltime (có hỗ trợ lịch học cho sinh viên).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV REALTIME

