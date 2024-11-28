Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH TMDV REALTIME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TMDV REALTIME
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH TMDV REALTIME

Kinh doanh phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại CÔNG TY TNHH TMDV REALTIME

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 108 Đường số 01, P16, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

-Tìm kiếm và phát triển khách hàng: bán các sản phẩm công nghệ thông tin và các sản phẩm kỹ thuật số theo nhu cầu thị trường
- Lập kế hoạch kinh doanh cho toàn team : Đạt doanh số bán hàng theo tháng/quý/ năm
- Thực hiện các hoạt động tiếp thị cùng bộ phận MKT /PR: triển khai chiến dịch quảng cáo, khuyến mãi.
- Tham gia các sự kiện, triển lãm để quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm hoặc chưa sẽ được đào tạo, ưu tiên nam, mới ra trường sẽ được hướng dẫn.

Tại CÔNG TY TNHH TMDV REALTIME Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập TB: LCB + KPI + % Bonus (10 đến 25tr / tháng tuỳ năng lực)
- Không có kinh nghiệm, sẽ được đào tạo về chuyên môn
- Cơ hội phát triển bản thân, rèn luyện kỹ năng bán hàng và giao tiếp.
- Làm việc trong môi trường thoái mái hoà đồng vui vẻ , năng động sáng tạo
Thời gian làm việc: 09h00 17h30, T2 - T6, T7 về từ 12h00, nghỉ trưa 1h, Fulltime (có hỗ trợ lịch học cho sinh viên).
Địa điểm làm việc : Gò Vấp, TP.HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV REALTIME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TMDV REALTIME

CÔNG TY TNHH TMDV REALTIME

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 108 Đường số 01, P16, Q Gò Vấp, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-kinh-doanh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job258572
