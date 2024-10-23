Tuyển Sản xuất Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Sản xuất Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 20 Nguyễn Sinh Sắc, Hòa Minh, Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Lập kế hoạch lắp đặt máy; Thực hiện tham gia trực tiếp lắp đặt bàn giao thiết bị cho khách hàng, khắc phục sự cố khi xảy ra; Thực hiện bảo trì bảo dưỡng định kỳ thiết bị đã cấp cho khách hàng Hỗ trợ kinh doanh tư vấn bán hàng (nếu cần); Phối hợp với tất cả các bộ phận Kinh doanh, Kỹ thuật, Kho vận trong Công ty để giao hàng đúng thời gian, đảm bảo chất lượng;
Lập kế hoạch lắp đặt máy;
Thực hiện tham gia trực tiếp lắp đặt bàn giao thiết bị cho khách hàng, khắc phục sự cố khi xảy ra;
Thực hiện bảo trì bảo dưỡng định kỳ thiết bị đã cấp cho khách hàng Hỗ trợ kinh doanh tư vấn bán hàng (nếu cần);
Phối hợp với tất cả các bộ phận Kinh doanh, Kỹ thuật, Kho vận trong Công ty để giao hàng đúng thời gian, đảm bảo chất lượng;

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp, chuyên ngành điện tự động hóa,cơ khí chế tạo máy,cơ điện tử Đã có kinh nghiệm lắp đặt, sửa chữa các máy chấn, đột, cắt laser,... là một lợi thế Trung thực, cẩn thận, khéo léo, nhanh nhẹn Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, ham học hỏi
Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp, chuyên ngành điện tự động hóa,cơ khí chế tạo máy,cơ điện tử
Đã có kinh nghiệm lắp đặt, sửa chữa các máy chấn, đột, cắt laser,... là một lợi thế
Trung thực, cẩn thận, khéo léo, nhanh nhẹn
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, ham học hỏi

Tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 12 - trên 18 triệu/tháng, bao gồm: lương cứng, phụ cấp, thưởng hàng tháng Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ sau khi kết thúc thử việc Cơ hội được đào tạo chuyên môn trong và ngoài nước Tham gia hoạt động team building, du lịch tối thiểu 2 lần/năm Công ty trang bị máy tính, điện thoại (nếu cần) để phục vụ công việc.
Thu nhập 12 - trên 18 triệu/tháng, bao gồm: lương cứng, phụ cấp, thưởng hàng tháng
Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ sau khi kết thúc thử việc
Cơ hội được đào tạo chuyên môn trong và ngoài nước
Tham gia hoạt động team building, du lịch tối thiểu 2 lần/năm
Công ty trang bị máy tính, điện thoại (nếu cần) để phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 285 Phúc Lợi - Long Biên - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

