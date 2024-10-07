Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 150 Phạm Hùng, Quận 8

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Tâm Việt với định hướng phát triển chuyên sâu về Dược Phẩm - Thiết bị Y tế & Trợ Thính với nền tảng gồm:

- Lĩnh vực Dược Phẩm & Thiết bị Y tế: Tâm Việt với hệ thống phân phối đã thiết lập rộng khắp các tỉnh miền Bắc - Bắc Trung Bộ cùng những Đối tác miền Nam - Tây nguyên kênh Bệnh viện & Phòng khám chuyên sâu về Điều trị, Dự phòng và Phẫu thuật trong Tai Mũi Họng & Nhi Khoa

-Lĩnh vực Thính học: Tâm Việt đang là một trong những đơn vị hàng đầu Việt Nam cung cấp giải pháp đầu cuối về Thính giác như: Sàng lọc - Chẩn đoán Thính giác ,Phân phối hệ thống máy Đo thức, Đo ngủ của Châu Âu & máy Trợ thính Oticon của Đan Mạch, Ốc Tai Điện Tử AB và đặc biệt phân phối Độc quyền hãng Ốc tai Nurotron cùng những trung tâm Âm ngữ trị liệu AVT cho trẻ sau cấy Ốc tai ....

- Giải pháp Đào tạo: Tâm Việt đang Đồng hành cùng Hội Thính học Việt Nam tổ chức các khóa Đào tạo thực hành “Phẫu tích Xương thái dương”, “ Phẫu tích Mũi Xoang”, cùng các lớp Đào tạo cấp chứng chỉ như: “Thính Học Cơ Bản” , “Thính Học Nâng Cao”, “Âm ngữ Trị Liệu” & chuyển giao Kỹ thuật tại chỗ về phẫu thuật trong Tai Mũi Họng cho các Bệnh viện

• Với nền tảng đã và đang xây dựng, Tâm việt mong muốn có tìm kiếm Người đồng hành cùng chung định hướng và để phát triển lâu dài và bền vững trên cơ sở hợp tác - chia sẻ!

• Vị trí : Chuyên viên Kỹ thuật lâm sàng

Số lượng: 03 Chuyên viên Kỹ thuật Nơi làm việc: tại Hà Nội ( phụ trách 1 trong các Trung tâm Trợ thính của Công ty tại Phương Mai, BV VNCB, Xuân La - Ngoại Giao Đoàn và các cơ sở đối tác khác như BV Hồng Ngọc , An Việt...)

Nơi làm việc: tại Hà Nội ( phụ trách 1 trong các Trung tâm Trợ thính của Công ty tại Phương Mai, BV VNCB, Xuân La - Ngoại Giao Đoàn và các cơ sở đối tác khác như BV Hồng Ngọc , An Việt...)

• Thông tin công việc như sau:

Tiếp nhận thông tin Khách hàng- Bệnh nhân từ Admin, Bác sĩ, Đối tác... Trao đổi, khai thác thêm thông tin của Khách hàng và thực hiện các Test về chức năng Thính giác theo chỉ định của Bác sĩ. Đọc kết quả Test và làm báo cáo hoàn chỉnh về tình trạng sức nghe, đường truyền về Thính giác của Khách hàng - Bệnh nhân dựa trên kết quả Đo đã thực hiện. Lựa chọn và tư vấn biện pháp can thiệp Thính giác phù hợp theo tình trạng của từng Khách hàng. Hiệu chỉnh máy Trợ thính và Mapping Ốc tai điện tử cho Khách hàng. Theo dõi, hỗ trợ Khách hàng trong suốt quá trình sử dụng thiết bị. Thực hiện công tác đào tạo nội bộ và hỗ trợ đối tác về tư vấn và kỹ thuật. Thực hiện công việc khác liên quan khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Y, Thính học, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên ngành Y sinh, Điện tử, Công nghệ thông tin hoặc các ngành khác nếu yêu thích hoặc đang làm về kỹ thuật lĩnh vực Y tế. Thành thạo hoặc biết Tiếng Anh, Tiếng Trung.. Cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng giao tiếp, đồng cảm và tư vấn tốt. Biết cầu tiến và Phối hợp cùng đội nhóm. Gắn bó lâu dài theo định hướng phát triển của công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 20tr đến 30tr ( không giới hạn theo khả năng) gồm: Lương cơ bản 15tr+ KPI ( theo doanh thu cá nhân + nhóm) +Phụ cấp ăn trưa + Chuyên cần... Chế độ phúc lợi BHXH đầy đủ + Thưởng - Nghỉ lễ Tết... Được Đào tạo bài bản nâng cao kỹ năng thường xuyên tại Việt Nam và Nước ngoài. Cơ hội làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến. Đặc biệt sẽ được tham gia trong công tác Đào tạo cùng Hội Thính Học Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT

