Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL GLORY
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Thu mua/Mua hàng

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 19 đường Ven hồ Hạ Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm, lựa chọn và đặt hàng từ các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc như Taobao, Tmall, 1688, ....
Liên hệ và làm việc trực tiếp với các nhà cung cấp Trung Quốc để thương lượng giá cả, theo dõi đơn hàng và xử lý các vấn đề phát sinh.
Kiểm tra thông tin sản phẩm, quản lý đơn hàng đảm bảo chất lượng và tiến độ giao hàng.
Theo dõi tình trạng vận chuyển, xử lý các vấn đề liên quan đến việc giao nhận.
Cập nhật thông tin sản phẩm và hỗ trợ đội ngũ quản lý hàng hóa.
Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự.
- Tiếng Trung HSK4 trở lên (nghe, nói, đọc, viết tốt).
- Kỹ năng đàm phán, thương lượng tốt.
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
- Kỹ năng tổ chức công việc tốt, cẩn thận, chi tiết.
- Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL GLORY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8.000.000 VNĐ đến 12.000.000 VNĐ/ tháng + Hoa hồng
Thời gian thử việc: Từ 1-2 tháng, thu nhập thử việc: 85% lương cơ bản
Công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
Hưởng ngày phép và các quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành.
Chế độ mua hàng nội bộ.
Tham gia liên hoan team, công ty mỗi quý, du lịch công ty 2 lần/ năm.
Tham gia các CLB, các hoạt động giao lưu thể thao: đá bóng, cầu lông,... 1 lần/ tuần.
Các hoạt động nội bộ: Quốc tế phụ nữ, nam giới, Year and Party,...
Làm việc giờ hành chính, không tăng ca.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL GLORY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL GLORY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 19 đường Ven hồ Hạ Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

