Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH HTAUTO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 46 Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Liên hệ nhà cung cấp, lấy báo giá, cân đối nhu cầu vật tư

Lên đơn đặt hàng gửi NCC, quản lý, theo dõi đơn đặt hàng

Đốc thúc giao hàng theo tiến độ bán hàng, theo dõi công nợ, thanh toán, đổi trả hàng, khiếu nại hàng hóa liên quan, tạo và quản lý code sản phẩm.

Đánh giá nhà cung cấp theo tiêu chuẩn về năng lực, sản phẩm, giá cả, thời gian giao hàng, phương pháp thanh toán, chế độ bảo hành,...để chọn được nhà cung cấp phù hợp nhất.

Lưu trữ đầy đủ hồ sơ liên quan đến hàng hóa: Hợp đồng mua bán, hồ sơ công bố sản phẩm, năng lực công ty & Cung cấp cho các bộ phận liên quan.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, Tuổi: 25 - 35, tốt nghiệp CĐ/ĐH các chuyên ngành Xuất nhập khẩu, Kinh tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh, Tài chính...

Kinh nghiệm tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương.

Tiếng anh giao tiếp tốt.

Kỹ năng Excel tốt.

Am hiểu chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực mua hàng quốc tế, nắm vững các quy định của luật pháp liên quan.

Có khả năng thương lượng, giải quyết vấn đề, xử lý tình huống...

Chịu được áp lực công việc, nhạy bén, nhanh chóng.

Nhiệt tình, năng động, trách nhiệm cao, và chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH HTAUTO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000 – 25.000.000 VNĐ/tháng, thỏa thuận theo năng lực

Tham gia khóa đào tạo chuyên sâu và kỹ năng mềm

Chính sách phúc lợi theo Luật định và Công ty

Thưởng các ngày lễ lớn, Tết, 30/4, 2/9,...

Teambuilding và du lịch hàng năm

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h15 từ thứ 2 – sáng thứ 7 (thứ 7 làm đến 12h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HTAUTO VIỆT NAM

