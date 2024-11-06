Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ THISO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu đô thị Sala, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận phiếu yêu cầu mua hàng từ các bộ phận có liên quan; phân tích, xác định rõ yêu cầu và nhu cầu thu mua, gồm: chủng loại, số lượng, màu sắc, kích thước và các thông số kỹ thuật khác để lên kế hoạch và quản lý thực hiện mua hàng.

Tìm nguồn cung cấp hàng hóa, công cụ dụng cụ,... Lập ra danh sách các nhà cung cấp tiềm năng, đánh giá năng lực, phân loại nhà cung cấp, đáp ứng được yêu cầu hàng hóa cần thu mua.

Đàm phán thương thảo giá và các điều khoản hợp đồng với nhà cung cấp.

Lập tờ trình duyệt giá, nhà cung cấp trình Ban Tổng giám đốc phê duyệt;

Thực hiện các thủ tục ký kết Hợp đồng; Theo dõi thực hiện hợp đồng, tạm ứng, thanh quyết toán hợp đồng, theo dõi tiến độ giao hàng của các nhà cung cấp;

Tham gia nhận hàng, nghiệm thu hàng hóa; Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình nhận hàng hóa như hết hạn, hỏng, bể vỡ, đổi trả,....

Tổ chức cho Nhà cung cấp hướng dẫn sử dụng.

Hỗ trợ các Ban/Phòng liên quan trong việc bảo hành, bảo trì sản phẩm (nếu có) trong thời gian sử dụng;

Tham gia tổ chức đánh giá định kỳ các nhà cung cấp sau khi kết thúc hợp đồng;

Lưu hồ sơ đánh giá nhà cung cấp theo quy định.

Báo cáo công việc định kỳ cho trưởng nhóm/lãnh đạo phòng.

Thực hiện các công tác khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Xuất nhập khẩu, Tài chính Kế toán, Ngoại thương... hoặc các lĩnh vực liên quan ngành nghề kinh doanh của đơn vị.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí chuyên viên mua hàng. Có hiểu biết về POSM, ấn vật phẩm và quà tặng.

Chuyên môn nghề nghiệp: Có kiến thức chuyên môn về mua hàng; Hiểu biết thông tin thị trường, đàm phán, đánh giá hàng hóa, CCDC,... và nhà cung cấp hiệu quả. Nắm bắt được phân khúc thị trường, phân loại hàng hóa theo tiêu chuẩn.

Chuyên môn nghề nghiệp:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ THISO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận, cạnh tranh với thị trường.

Cơ hội thăng tiến trong công việc và làm việc tại một trong những Tập đoàn Đa ngành tại Việt Nam.

Đánh giá nhân sự và xét tăng lương mỗi năm.

Thưởng hiệu quả công việc mỗi năm.

Thử việc nhận 100% lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ THISO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin